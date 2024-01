Real Madrid – Mallorca 1:0 LaLiga, 19. Spieltag, Saison 23/24 03.01.2024

In der Partie zwischen Real Madrid und dem RCD Mallorca sorgt Brahim Díaz mit einem unfassbaren Fehlschuss für Aufsehen. Immerhin gibt es für die Madrilenen dennoch ein Happy End mit Sieg und Tabellenführung.

«Wuuaaahhhh, der Ball geht nicht rein! Das gibt es doch gar nicht!», kommentiert blue Sport Kommentator Marko Vucur, als Real Madrids Brahim Díaz gegen Mallorca eine Grosschance auslässt. Es läuft die 69. Spielminute, es steht noch immer 0:0, als Díaz das verwaiste Tor vor sich hat. Doch der Stürmer kommt nicht richtig hinter den Ball und köpft den Ball aus wenigen Metern Entfernung an den Innenpfosten.

Dass Díaz in der Nacht wohl doch noch zu Schlaf gekommen ist, verdankt er Teamkollege Antonio Rüdiger. Der Verteidiger macht es mit dem Kopf besser und köpft in der 79. Minute eine Modrić-Ecke zum Sieg ins Tor. Dank des Sieges bleibt Real Madrid Tabellenführer in der La Liga.

Spannend bleibt es an der Spitze aber allemal. Denn Überraschungsteam Girona gewann am späten Abend ein spektakuläres Spitzenspiel gegen Atlético Madrid mit 4:3. Die Katalanen haben damit in der Tabelle umgehend wieder zu Real Madrid aufgeschlossen. Der Vorsprung des Spitzenduos auf die Verfolger Atlético Madrid und den FC Barcelona beträgt bereits zehn Punkte. Barça hat allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen, welches am heutigen Donnerstag auswärts gegen UD Las Palmas gespielt wird.