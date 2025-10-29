Vinicius ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Auswechslung 26.10.2025

Real Madrids Vinícius Jr. sorgte im Clásico mit einem emotionalen Ausraster für Schlagzeilen. Nach seiner Auswechslung verschwand er frustriert – und entschuldigt sich nun bei Fans, Team und Klubführung.

Für viel Aufregung im Clásico bei den eigenen Fans sorgte Vinícius Jr., der mit seiner Auswechslung in der 72. Minute offenbar überhaupt nicht einverstanden war. Wutentbrannt lamentierte er erst und ging dann sofort in die Kabine. Coach Xabi Alonso reagierte nach der Partie allerdings gelassen.

«Ich behalte viele gute Dinge von Vini in Erinnerung. Ich möchte mich nicht vom Wesentlichen ablenken lassen, aber das sind Dinge, über die wir sprechen werden», meinte er. Hinter den Kulissen dürfte der Trainer aber andere Worte gewählt haben.

Der Brasilianer meldete sich am Donnerstag in den sozialen Medien: «Heute möchte ich mich bei allen Madridistas für meine Reaktion entschuldigen, als ich im Clásico ausgewechselt wurde. Wie ich es bereits persönlich während des heutigen Trainings getan habe, möchte ich mich auch noch einmal bei meinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen», schrieb der 25-Jährige.

Vinícius weiter: «Manchmal überkommt mich die Leidenschaft, weil ich immer gewinnen und meiner Mannschaft helfen möchte. Mein Kampfgeist entspringt meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht. Ich verspreche, weiterhin jede Sekunde für das Wohl von Real Madrid zu kämpfen, so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe.»