Ausraster bei Auswechslung Real-Star Vinícius entschuldigt sich: «Manchmal überkommt mich die Leidenschaft»

Syl Battistuzzi

29.10.2025

Vinicius ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Auswechslung

Vinicius ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Auswechslung

26.10.2025

Real Madrids Vinícius Jr. sorgte im Clásico mit einem emotionalen Ausraster für Schlagzeilen. Nach seiner Auswechslung verschwand er frustriert – und entschuldigt sich nun bei Fans, Team und Klubführung.

Syl Battistuzzi

29.10.2025, 15:14

Für viel Aufregung im Clásico bei den eigenen Fans sorgte Vinícius Jr., der mit seiner Auswechslung in der 72. Minute offenbar überhaupt nicht einverstanden war. Wutentbrannt lamentierte er erst und ging dann sofort in die Kabine. Coach Xabi Alonso reagierte nach der Partie allerdings gelassen.

«Ich behalte viele gute Dinge von Vini in Erinnerung. Ich möchte mich nicht vom Wesentlichen ablenken lassen, aber das sind Dinge, über die wir sprechen werden», meinte er. Hinter den Kulissen dürfte der Trainer aber andere Worte gewählt haben.

«So eine Aktion ist inakzeptabel». Ist Real-Star Vinicius Junior eine tickende Zeitbombe?

«So eine Aktion ist inakzeptabel»Ist Real-Star Vinicius Junior eine tickende Zeitbombe?

Der Brasilianer meldete sich am Donnerstag in den sozialen Medien: «Heute möchte ich mich bei allen Madridistas für meine Reaktion entschuldigen, als ich im Clásico ausgewechselt wurde. Wie ich es bereits persönlich während des heutigen Trainings getan habe, möchte ich mich auch noch einmal bei meinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen», schrieb der 25-Jährige.

Vinícius weiter: «Manchmal überkommt mich die Leidenschaft, weil ich immer gewinnen und meiner Mannschaft helfen möchte. Mein Kampfgeist entspringt meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht. Ich verspreche, weiterhin jede Sekunde für das Wohl von Real Madrid zu kämpfen, so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe.»

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Meistgelesen

Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot
Informatiker muss 1,4 Millionen an die Behörden zahlen – jetzt ist er bankrott
Sensationsfund in Oberbalm BE – Forschende entdecken riesigen archäologischen Schatz
Südafrika-Präsident zu KKS: «Bin glücklich, von Ihnen verzaubert worden zu sein»
SAC-Hüttenwarte ziehen wegen Instagram-Touristen die Reissleine und hören auf

Fussball Videos

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Christoph Balmer ist Jurist der Schweizer Schiedsrichterkommission und erklärt im Interview, dass ein Wettskandal in der Schweiz nicht unmöglich ist.

29.10.2025

Marion Daube: «Wir entscheiden in 10 Tagen, ob wir mit Pia weitermachen oder nicht»

Marion Daube: «Wir entscheiden in 10 Tagen, ob wir mit Pia weitermachen oder nicht»

28.10.2025

Maritz: «Wir können nicht ganz zufrieden sein»

Maritz: «Wir können nicht ganz zufrieden sein»

28.10.2025

Mehr Videos