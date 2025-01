Das grosse Interview mit Real-Kenner Nils Kern Nils Kern kennt Real Madrid bestens. blue Sport spricht mit dem Chefredaktor von «realtotal» über die Champions League, Kylian Mbappé und mehr. 08.01.2025

Real Madrid trifft am Sonntag im Finale des spanischen Supercups auf den FC Barcelona. blue Sport hat mit Real-Kenner Nils Kern über die Madrilenen gesprochen.

Stephan Schäuble und Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vinícius Júnior gehört zu den Leistungsträgern bei Real Madrid. Trotzdem sorgt er mit Schwalben oder Provokationen gegenüber Gegenspielern immer wieder für Kopfschütteln.

Nils Kern, Chefredaktor von «realtotal» ist der Meinung, dass Real den Superstar sänftigen muss.

Im Interview spricht Kern auch über einen möglichen Transfer von Trent Alexander-Arnold und den auslaufenden Vertrag von Urgestein Luka Modrić. Mehr anzeigen

Real Madrid greift am Sonntagabend nach dem zweiten Titel der Saison. Nach dem UEFA-Supercup wollen die Madrilenen gegen den FC Barcelona auch den Pokal des spanischen Supercups in die Höhe stemmen.

Obschon die Madrilenen schon ordentlich Titel jagen, greifen bei der Mannschaft von Carlo Ancelotti in der laufenden Saison noch nicht alle Rädchen ineinander.

blue Sport hat mit einem Real-Kenner über Real Madrid gesprochen. Nils Kern ist Chefredaktor von «realtotal» und kennt den Klub bestens.

Nils Kern über ...

... mögliche Transfers von Trent Alexander-Arnold und Alphonso Davies

«Real und Ancelotti sind jetzt nicht unbedingt bekannt für Winter-Transfers. Ich glaube also nicht, dass man Alexander-Arnold schon jetzt bekommt. Wenn, dann eher im Sommer, wie auch Davies. Ich sehe bei Alexander-Arnold jedoch nicht, dass er jetzt oder im Sommer Liverpool verlassen will, jetzt wo es wieder aufwärts gehen wird. Trent ist, genauso wie Davies, eine Option. Ich sehe einen Transfer aber noch nicht so wahrscheinlich, wie es jetzt viele denken. Real Madrid könnte auch nur Druckmittel sein bei den Vertragsverhandlungen mit den Klubs.»

... den auslaufenden Vertrag von Luka Modrić

«Luka Modrić wird bei Real das Angebot erhalten, bei ihnen zu verlängern. Bei ihm kommt es darauf an, ob er weiter mit der Rolle als Backup zufrieden ist. Er ist kein Stammspieler mehr, darf trotzdem jedes vierte Spiel mal von Beginn an ran. Modric ist auch wichtig für die Kabine. Ich glaube, er will verlängern. Er hat oft gesagt, dass er eigentlich nur bei Real Madrid seine Karriere beenden will.»

... Vinícius Júnior

«Viele sagen, dass ihn seine krass unsympathische Seite am Gewinn des Ballon d'Or gehindert haben. Er kriegt solche Dinge wie Schwalben, Provokation gegenüber den Gegenspielern, Ball wegschlagen und so weiter nicht in den Griff. Im Endeffekt muss er sich aber auch nicht alles gefallen lassen, wenn er mal wieder rassistisch beleidigt wird. Und: Er ist in den letzten Jahren auch der meistgefoulte Spieler der Liga gewesen. Aber ja, man muss bei Real schon schauen, dass man ihn ein bisschen kühler hinbekommt. Vorbildfunktion ist sicher ein Thema. Trotzdem gibt es in Spanien viele, viele, viele Kinder, die mit Vini-Trikots herumlaufen.»