Atlético Madrid – Celta 1:1 LALIGA // 24. Runde // Saison 24/25 15.02.2025

Real Madrid lässt in der Meisterschaft erneut Punkte liegen. Die Königlichen kommen bei Osasuna nicht über ein 1:1 hinaus.

Keystone-SDA SDA

Kylian Mbappé brachte die Gäste nach einer Viertelstunde zwar in Führung, nach einer Roten Karte für Jude Bellingham (39.) nach einem Disput mit dem Schiedsrichter kassierte Real in Unterzahl aber den Ausgleich. Ante Budimir war für die Basken per Penalty erfolgreich, nachdem er selbst gefoult worden war.

Das dritte sieglose Spiel in Folge blieb für Real zunächst ohne Folgen. Denn auch Stadtrivale Atlético kam gegen Celta Vigo nicht über ein 1:1 hinaus. Atlético musste sogar noch länger mit einem Spieler weniger auskommen als Real. Mittelfeldspieler Pablo Barrios war bereits in der 5. Minute mit Rot vom Platz geschickt worden.