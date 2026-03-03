Rüdiger nach Horror-Aktion unter Beschuss: «Eine feige, brutale Attacke»

Rüdiger trifft Gegenspieler mit dem Knie im Gesicht 02.03.2026

Real Madrid kassiert gegen Getafe eine überraschende 0:1-Niederlage – und eine Szene mit Antonio Rüdiger sorgt für hitzige Diskussionen. Nach einem Knie-Treffer gegen Diego Rico kommt der deutsche Verteidiger ohne Strafe davon.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid hat einen herben Rückschlag im Kampf um die spanische Meisterschaft kassiert. Die Königlichen verloren gegen Getafe überraschend mit 0:1.

Antonio Rüdiger trifft Gegenspieler Diego Rico mit dem Knie am Kopf und bleibt trotz der harten Aktion ohne Sanktion.

Bei Real fällt vorerst Kylian Mbappé verletzt aus, zudem sieht Franco Mastantuono in der Nachspielzeit die Rote Karte. Mehr anzeigen

In der 27. Minute geht an der linken Seitenlinie Diego Rico nach einem Zweikampf zu Boden und bekommt danach das Knie von Real-Verteidiger Rüdiger heftig an den Kopf. Danach rollt der Getafe-Profi über den Boden und schreit – deutlich hörbar über die Aussenmikrofone.

Doch die Szene bleibt überraschenderweise ohne Folgen für den deutschen Nationalspieler. Weder der Schiedsrichter – Alejandro Muñíz Ruiz gibt nicht mal ein Foul – noch der VAR greifen ein.

Für viele User auf «X» völlig unverständlich. Für die meisten ist die Aktion des 32-jährigen Abwehrspielers eine klare Rote Karte. So meint ein User stellvertretend etwa: «Nicht mal in der UFC ist das erlaubt.» Zumal auch unter der Woche in der Champions League das Beispiel von Juves Lloyd Kelly zeigte, dass die Absicht nicht zwingend ein Kriterium sein muss.

Auch in den spanischen Medien wird Rüdigers Einsteigen aufs Schärfste kritisiert. Für «Cadena SER» war es «die brutalste Aktion der Saison» und «eine feige, gefährliche, brutale Attacke», für die der Deutsche eigentlich lange gesperrt gehöre. «Dieser Rüdiger ist der würdige Erbe von Pepe in Sachen Gewalt.» Für Journalist Dani Garrido ist klar: «Rüdiger hätte Rico an Ort und Stelle den Kiefer brechen können.»

In der Sendung «Tiempo de Juego» des Radiosenders «COPE» ist ebenfalls von einer «böswilligen Attacke» die Rede. Juanma Castaño kommentiert es wie folgt: «Für mich ist das eine Aggression, die sich über mehrere Spiele erstreckt. Es ist eine der brutalsten Aktionen, die wir dieses Jahr gesehen haben.»

Rüdigers Zukunft in Madrid offen – Mbappé fehlt spürbar

Auch in der 75. Minute suchte Rüdiger die Konfrontation mit einem Gegenspieler und rammte einen Getafe-Spieler unsanft zu Boden. Auch diese Aktion blieb ohne Sanktionen.

Rüdiger stösst ungestraft Gegenspieler um 02.03.2026

Rüdigers Vertrag bei den Königlichen läuft im Sommer aus. Ob der Klub mit ihm verlängert, ist aktuell offen. Einerseits scheint ein weiterer Abgang in der Defensive schmerzhaft, da bereits David Alaba den Verein verlassen muss und der verletzungsanfällige Éder Militão aktuell ausfällt.

Anderseits bestritt Rüdiger selbst aufgrund von Verletzungen in der laufenden Spielzeit nur neun Liga-Partien. Ausserdem passt sein Profil – zweikampfstark, aber spielerisch limitiert – möglicherweise nicht ins zukünftige Konzept.

Am Ende war es ein gebrauchter Abend für Real: In der Nachspielzeit sah Franco Mastantuono wegen Schiedsrichter-Beleidigung noch die Rote Karte. Vor der Partie teilte der Klub zudem mit, bis auf Weiteres auf Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten zu müssen. Der Franzose leidet an einer Verletzung im linken Knie. Die Verstauchung wird aktuell konservativ behandelt.