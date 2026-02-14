  1. Privatkunden
Video-Highlights Real zieht dank 4:1-Sieg vorerst an Barça vorbei an die Tabellenspitze

Tobias Benz

14.2.2026

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

LALIGA | 24. Runde | Saison 25/26

14.02.2026

Real Madrid schlägt Real Sociedad klar mit 4:1 und ist vorläufig neuer Leader der spanischen LaLiga. Die Königlichen ziehen an Barcelona vorbei, die am Montag auswärts bei Girona nachziehen können.

Redaktion blue Sport

14.02.2026, 23:39

