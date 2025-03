Rodriguez: «Antony hat Liebe gebraucht, und wir geben ihm diese» Ricardo Rodriguez spricht im Interview mit blue Sport über seinen berühmten Teamkollegen bei Betis Sevilla. 03.03.2025

Im Sommer 2022 überweist ManUtd 95 Millionen Euro für den damaligen Ajax-Star Antony. Auf der Insel kommt der Brasilianer überhaupt nicht auf Touren und wird zum Gespött. Nun blüht er in Sevilla wieder auf. Teamkollege Ricardo Rodriguez verrät blue Sport, warum das so ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Was wurde der 95-Mio.-Stürmer Antony in England verspottet. Gefühlt kein Bein brachte der Brasilianer in seinen fast drei Jahren bei ManUtd vors andere.

Als Leihspieler bei Betis Sevilla hat Antony nun sofort eingeschlagen. Er liefert Tore und Assists, seine Shirts mit der «Nr. 7» sind der Kassenschlager.

Was ist passiert? Ricardo Rodriguez, Antonys Teamkollege bei Betis, sagt: «Antony ist glücklich hier. Und wenn man glücklich ist, funktioniert es auch auf dem Platz automatisch besser. Antony ist ein guter Fussballer. Er hat Liebe gebraucht, und diese Liebe haben wir ihm gegeben.» Mehr anzeigen

Antony ist derzeit das grosse Thema, nicht nur in Sevilla, sondern in der ganzen Fussballwelt.

Vor kurzem noch bei Manchester United als Witzfigur verspottet, blüht der 25-jährige Brasilianer nun seit seiner Leihe zu Betis Sevilla gross auf. 4 Skorerpunkte in 6 Partien in der LaLiga, ein Tor in der Conference League, zudem wurde er auch schon zum «Man of the Match» gewählt.

Antony-Shirts in Sevilla plötzlich Kassenschlager

Was muss das für eine Genugtuung für den exzentrischen Brasilianer sein. In seinen drei Saisons für ManUtd in der Premier League hat er gerade mal fünf Treffer erzielt und die horrende Ablösesumme von 95 Mio. Euro im Sommer 2022 nie auch nur annähernd rechtfertigen können. Von einer Auszeichnung zum «Man of the Match» war er all die Jahre meilenweit entfernt. Im Netz kursieren diverse Memes zu Antony und zig hämische Kommentare. So wie die verrückten Antony-Statistiken, die nie gebrochen werden: «Er war nur drei Tore von einem Hattrick und nur einen Ballon d’Or vom Gewinn eines Ballon d’Or entfernt.»

Nun reiben sich alle ManUtd-Fans verwundert die Augen, wenn sie nach Spanien schauen. Was das Marketing angeht, hat sich die Leihe für Sevilla bereits gelohnt. Seine Shirts mit der Nr. 7 sind der absolute Kassenschlager.

Rodriguez: «Antony ist ein super Typ»

Warum läufts in Spanien plötzlich? Teamkollege Ricardo Rodriguez hat eine zwar simple, jedoch einleuchtende Erklärung. «Antony ist ein super Typ. In England hatte er es nicht leicht. Als er zu uns gekommen ist, hat er sich sofort wohl gefühlt. Wir haben ihn gut aufgenommen», sagt Rodriguez. «Antony ist glücklich hier. Und wenn man glücklich ist, funktioniert es auch auf dem Platz automatisch besser. Antony ist ein guter Fussballer. Er hat nur Liebe gebraucht, und wir haben ihm diese Liebe gegeben.»

Betis – Real Madrid 2:1 LALIGA // 26. Runde // Saison 24/25 01.03.2025