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Bei erstem Spiel nach Bayern-Pleite Rotsünder Camavinga wird von eigenen Fans ausgepfiffen

Björn Lindroos

22.4.2026

Camavinga wird von eigenen Fans ausgepfiffen

Camavinga wird von eigenen Fans ausgepfiffen

22.04.2026

Nach dem Champions-League-Aus gegen die Bayern werden die Real-Stars mit Pfiffen im Bernabéu begrüsst. Gerade Rotsünder Camavinga wird gnadenlos ausgepfiffen.

Björn Lindroos

22.04.2026, 11:11

22.04.2026, 11:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Real Madrid gewinnt das Heimspiel gegen Alavés mit 2:1, doch nach dem Champions-League-Aus gegen Bayern überwiegt die Unzufriedenheit im Bernabéu.
  • Eduardo Camavinga wird nach seiner Einwechslung ausgepfiffen und als Sündenbock für das Ausscheiden gesehen. Auch Vinicius wird ausgebuht.
  • Trainer Alvaro Arbeloa zeigt Verständnis für die Reaktionen der Fans und lobt Vinicius’ Umgang damit. 
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Zum ersten Mal seit dem bitteren Champions-League-Aus in München stand Real Madrid am Dienstagabend wieder auf dem Platz. Und auch wenn die Königlichen das Heimspiel gegen Alavés mit 2:1 gewinnen, überwiegt die Unzufriedenheit nach dem Ausscheiden von vergangener Woche.

Allen voran gegenüber Eduardo Camavinga. Der Franzose, der in der Schlussphase des Bayern-Spiels mit Gelb-Rot vom Platz flog, wird als Sündenbock ausgemacht. Nach seiner Einwechslung in der 63. Minute wird er von den eigenen Fans im Bernabéu gnadenlos ausgepfiffen.

Und auch Superstar Vinícius muss sich mit einigen Pfiffen zurechtfinden. Doch der Brasilianer scheint die Enttäuschung zu verstehen. Nachdem er das 2:0 erzielt hat, hält er bei seinem verhaltenen Torjubel die Hände entschuldigend in die Höhe.

Lob für Vinicius

Auch Trainer Alvaro Arbeloa versteht die Pfiffe: «Die Erwartungshaltung der Fans hier ist sehr hoch. Sie wollen das Maximum von ihren Spielern sehen. Die Pfiffe sind ein Zeichen von Erwartung und davon, dass die Leute wissen, was du leisten kannst», sagt er an der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Ausserdem lobt der Spanier die Reaktion von Vinícius auf die Pfiffe: «Das hat mich heute gefreut. Er hat die Pfiffe in Applaus umgewandelt.»

Die zweite titellose Saison in Serie noch abzuwenden, dürfte für Real Madrid aber schwierig werden. Die Madrilenen haben sechs Punkte Rückstand auf Erzfeind Barcelona, wobei die Katalanen aber noch ein Spiel weniger (am Mittwoch empfängt Barça Celta Vigo – die Partie ab 21.30 Uhr live auf blue Sport) bestritten haben. Immerhin kommt es in drei Wochen noch zum Direktduell.

FC Barcelona - RC Celta
FC Barcelona - RC Celta

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