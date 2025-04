Ruben Vargas verletzt sich im Spiel gegen Atletico Madrid 06.04.2025

Ruben Vargas droht bis zum Saisonende auszufallen. Der Schweizer Internationale des FC Sevilla verletzt sich im Spiel gegen Atlético Madrid.

Keystone-SDA SDA

Vargas musste sich am Sonntag bei der 1:2-Niederlage seines Teams in der 11. Minute verletzt auswechseln lassen. Wie der Klub mitteilte, zog sich Vargas ersten Untersuchungen zufolge eine Zerrung am Kniebeuger an der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur zu.

Das Malheur passierte ohne gegnerische Einwirkung kurz vor Sevillas Führungstreffer. Das 1:2 durch Pablo Barrios kassierte Sevilla erst in der 93. Minute.

