Rubén Vargas über erstes Halbjahr in Sevilla: «Es war alles sehr hektisch» 05.08.2025

Nach seinem Wechsel in der Winterpause spricht Rubén Vargas bei blue Sport über seinen Neustart beim FC Sevilla – trotz verletzungsbedingter Pause und Abstiegssorgen fühlt er sich in Spanien pudelwohl.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach seinem Wechsel zum FC Sevilla im Januar hat sich Rubén Vargas schnell als Stammspieler etabliert.

Der 26-Jährige fühlt sich in Andalusien wohl, schätzt das Wetter, die Lebensqualität sowie den engen Kontakt zu Schweizer Kollegen wie Ricardo Rodriguez und Djibril Sow.

Als Kind war er Real-Madrid-Fan und träumt davon, im Bernabéu zu spielen. Gegen die Königlichen durfte er zwar noch nicht ran, dafür gegen Barça mit Lamine Yamal – und feierte dabei gleich seine Torpremiere. Mehr anzeigen

Nach fünfeinhalb Jahren beim FC Augsburg wechselte Rubén Vargas in der Winterpause nach Spanien. In Sevilla hat er sich «sehr gut» eingelebt, auch wenn alles sehr hektisch im Januar gewesen sei. «Ich hatte nicht viel Zeit, mich einzugewöhnen», meint er im Interview mit blue Sport Chefredaktor Andy Böni. Mitte April erlitt der 26-Jährige eine Oberschenkelverletzung. Die Zwangspause ermöglichte es ihm immerhin, sich einzuleben und ein paar Dinge zu sehen.

Am besten gefällt ihm in Andalusien das Wetter. «Es ist immer sehr schön. Die Sonne scheint immer. Auch die Leute sind sehr freundlich und gut gelaunt. Ich fühle mich sehr wohl», so Vargas, der dank seines aus der Dominkanischen Republik stammenden Vaters auch gut Spanisch spricht. Aufgrund der klimatischen Bedingungen finden die Trainings sehr früh oder sehr spät am Abend statt. «Das ist für mich auch etwas Neues, woran ich mich gewöhnen muss», gibt Vargas zu.

«Es ist schön, Schweizer in der Stadt zu haben»

Der FC Sevilla belegte in der Meisterschaft nur Platz 17 und schrammte haarscharf am Abstieg vorbei. Für den Flügelspieler lief es aber persönlich nicht schlecht. Der 52-fache Nationalspieler etablierte sich gleich als Stammspieler. «Ich konnte viele Spiele absolvieren. Die Verletzung war ein bisschen ungünstig, aber ich konnte trotzdem zeigen, was ich kann.»

In Sevilla habe man aufgrund der jüngeren Vereinshistorie hohe Ansprüche. «Wir hatten aber einen Umbruch, daran müssen wir uns gewöhnen. Mit dem neuen Trainer (Ex-Profi Matías Almeyda) versuchen wir in der neuen Saison anzugreifen.»

Speziell die Derbys gegen Betis bedeute für die «heissblütigen Fans» sehr viel, betont Vargas. Beim Stadtrivalen ist mit Ricardo Rodriguez ausgerechnet ein Nati-Kollege unter Vertrag. «Mit ihm habe ich mich sehr oft getroffen, weil er auch nicht so weit weg von mir wohnt. Wir haben es natürlich auch sonst immer sehr gut. Es ist schön, Schweizer in der Stadt zu haben, wo man sich auch ab und zu für einen Kaffee trifft», sagt Vargas, der mit Djibril Sow einen weiteren Landsmann als Teamkollege hat.

Nati-Star Rodriguez und seine Familie empfangen blue Sport zuhause in Sevilla Exklusiv: Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez öffnet seine Haustüre in Sevilla und erzählt vom Leben abseits des Platzes mit seiner Partnerin Nicole und den Söhnen Santiago (3) und Cruz (8 Monate). 18.03.2025

Torpremiere gegen Barça

Vargas schoss in seinen elf LaLiga-Einsätzen zwei Treffer. Seine Torpremiere gelang ausgerechnet zuhause gegen das grosse Barcelona. «Wir haben zwar verloren, aber es war ein sehr schönes Gefühl», zeigt sich Vargas stolz. Beim Gegner spielte mit Lamine Yamal «ein Ausnahmetalent.»

«Er hat ein sehr gutes Spiel gezeigt. Ich musste ihn oft verteidigen. Allein ist es natürlich nicht einfach. Darum mussten wir ihn auch immer zu zweit decken», sagt Vargas und ergänzt: «Es ist schön, solche Spieler zu sehen und auch gegen sie zu spielen.»

Ruben Vargas (l.) versucht mit Teamkollege Adria Pedrosa Barças Lamine Yamal den Ball abzuluchsen. KEYSTONE

Aufgrund seines späten Wechsels und der Verletzung im Frühling hat er viele Duelle gegen Topklubs verpasst. «Im Santiago Bernabéu zu spielen, ist ein Traum, der sich erfüllen würde. Natürlich auch in Barcelona.» Als Kind habe er Real Madrid unterstützt. «Ich war immer Ronaldo-Fan. Als er nach Madrid ging, habe ich ihn unterstützt. Ich wurde automatisch Fan von Real.»

Das Saisonziel von Vargas? «Ich möchte einfach so viele Spiele wie möglich spielen können. Und mit Goals und Assist der Mannschaft helfen, dass wir erfolgreich sind.»

