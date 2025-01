Ruben Vargas spielt ab sofort für den FC Sevilla Keystone

Ruben Vargas setzt seine Karriere in Spanien fort. Der Schweizer Internationale wechselt vom Bundesligisten Augsburg zum FC Sevilla.

Die Luftveränderung für den 26-jährigen Flügelspieler hatte sich abgezeichnet. Den Wunsch nach einem Wechsel deponierte der Luzerner bei den Verantwortlichen seines bisherigen Arbeitgebers schon vor längerer Zeit. «Ich habe schon mehrfach betont, dass ich mich bereit für den nächsten Schritt fühle. Nach fünfeinhalb Jahren beim FC Augsburg möchte ich nun einen neuen Weg in einer anderen Liga einschlagen», sagte Vargas.

Bei Augsburg war der Luzerner, dessen Vertrag am Ende der Saison ausgelaufen wäre, in der laufenden Meisterschaft lediglich zu acht Teileinsätzen gekommen. Ein Grund dafür war eine Sprunggelenk-Verletzung, die ihn zwischenzeitlich zu einer Pause gezwungen hatte. Trotz zuletzt durchzogenen Leistungen hätten die Verantwortlichen in Augsburg die Zusammenarbeit gerne ausgedehnt.

«Wir hätten den Vertrag gerne schon vor den vergangenen Transferperioden verlängert. Ruben hat uns aber mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Da wir auch eine wirtschaftliche Verantwortung für den Klub tragen, haben wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht, die für beide Seiten sinnvoll ist», erklärte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic.

Vor seinem Umzug nach Deutschland hatte Vargas seinen Stammverein Luzern gespielt. Beim FC Sevilla verpflichtete sich Vargas gemäss Mitteilung des Vereins bis im Sommer 2029. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen.

Sevilla liegt derzeit in der in der Rangliste von La Liga auf Platz 13.