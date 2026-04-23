Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei 22.04.2026

Barcelonas Starspieler Lamine Yamal fällt mit einer Oberschenkelverletzung im linken Bein aus. Für die Weltmeisterschaft im Sommer soll er aber rechtzeitig fit werden. Auch Real Madrid beklagt Ausfälle.

Keystone-SDA SDA

Wie der FC Barcelona am Donnerstag mitteilte, kann der Spanier in dieser Saison nicht mehr ins Liga-Geschehen eingreifen. Für die WM im Juni und Juli sollte der 18-Jährige laut seinem Klub wieder zur Verfügung stehen.

Yamal zog sich die Verletzung am Mittwochabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden.

Auch Real Madrid vermeldete zwei Verletzungsfälle. Spielmacher Arda Güler und Verteidiger Eder Militão fallen mit Oberschenkelproblemen aus. Der Klub machte keine Angaben zur Dauer der Absenz. Gemäss der Sportzeitung «Marca» kommen sowohl der Türke als auch der Brasilianer in dieser Saison für Real Madrid nicht mehr zum Einsatz.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026