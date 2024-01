Saudi-Fans pfeifen während Schweigeminute für Beckenbauer – Kroos reagiert sarkastisch

Die Real-Spieler während der Schweigeminute für Franz Beckenbauer. imago

Bereits seit einiger Zeit wird der spanische Supercup in Saudi-Arabien ausgetragen. Vor dem Halbfinal zwischen Real Madrid und Atlético hätte Franz Beckenbauer wenige Tage nach seinem Tod mit einer Schweigeminute gewürdigt werden sollen. Stattdessen gibt es Pfiffe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor dem Halbfinal des spanischen Supercups zwischen Real Madrid und Atlético kommt es zum Eklat: Während der Schweigeminute für Franz Beckenbauer ertönt ein Pfeifkonzert.

Auch Toni Kroos wird ausgepfiffen. Auf X reagiert er sarkastisch und schreibt von einem «unglaublichen Publikum».

Real gewinnt das Spiel in der Verlängerung und trifft im Supercup-Final auf Barcelona oder Osasuna. Mehr anzeigen

«Das hat Spass gemacht heute. Unglaubliches Publikum», schreibt Toni Kroos am späten Mittwochabend auf X. Mit Real Madrid hat er dank eines 5:3-Siegs nach Verlängerung den Supercup-Final erreicht. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Kompliment an die saudischen Fans, dürfte ironisch gemeint sein. Denn für Kroos, der in der 67. Minute eingewechselt wurde, gibt es Pfiffe von den saudischen Zuschauern.

That was fun today! Amazing crowd😍 — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

Wahrscheinlich haben sich die Fans an seinen Kommentar erinnert, den Kroos beim Transfer des spanischen Supertalents Gabri Veiga nach Saudi-Arabien im Sommer abgesetzt hatte. «Peinlich», kommentierte der Deutsche damals die Transfermeldung von Fabrizio Romano. Weil der 21-Jährige, an dem praktisch alle europäische Top-Klubs dran waren, lieber dem Lockruf des Geldes folgte.

In seinem Podcast erläuterte Kroos dann nochmals, dass er es nicht verstehen könne, wenn talentierte Spieler wie Veiga bereits in jungen Jahren das Geld der sportlichen Karriere überordnen. Die Quittung gab es nun von den saudischen Fans in Form eines gellenden Pfeifkonzerts.

Pfiffe bei Schweigeminute für Beckenbauer

Pfiffe gibt's auch schon vor dem Anpfiff. Als die Spieler sich am Mittelkreis zu einer Schweigeminute versammeln, um die verstorbene Fussball-Legende Franz Beckenbauer zu würdigen. Das Publikum scheint das aus irgendeinem Grund zu stören.

Weil die Fans ungeduldig sind und einfach das Spiel sehen wollen? Oder weil dem Kaiser nachgesagt wurde, eine Rolle bei der WM-Vergabe nach Katar gespielt zu haben? Die Saudis pflegen keine gute Beziehung zum kleinen Nachbarland. Wie auch immer. Während der Schweigeminute für Beckenbauer wird in Riad gnadenlos gepfiffen.

Homenaje a Franz Beckenbauer en el #KSUStadium de Riad (🇸🇦), en la previa de la semifinal de la #Supercopa 🇪🇦 entre #RealMadrid y #AtléticoMadrid. Pero desde la grada se pita ese minuto de silencio. pic.twitter.com/YMSNCM8vJ2 — Sphera Bundesliga (@Sp_Bundesliga) January 10, 2024

Real bodigt den Stadtrivalen danach in einem spektakulären Spiel 5:3 nach Verlängerung und steht im Final. Da treffen die Königlichen am Sonntag auf den Sieger der Partie zwischen Barcelona und Osasuna (Donnerstag, 20.00 Uhr, live auf blue Sport).

Seit 2019 wird der spanische Supercup in Saudi-Arabien ausgetragen. Medienberichten zufolge soll der spanische Verband für die Spiele bis 2022 120 Millionen Euro erhalten haben. Der neue Vertrag gilt sogar bis 2029 und soll den Spaniern 240 Millionen Euro einbringen.