Real Madrid – Atlético Madrid 2:1 08.01.2026

Real Madrid folgt Barça in den Final der spanischen Supercopa. Beim Sieg gegen Atlético sorgen jedoch nicht nur Tore für Schlagzeilen, sondern auch ein verbaler Schlagabtausch zwischen Vinícius Júnior und Diego Simeone.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid steht nach einem 2:1-Sieg gegen Atlético im Finale der spanischen Supercopa und trifft dort auf den FC Barcelona.

Für Aufsehen sorgt ein verbaler Angriff von Atlético-Trainer Diego Simeone gegen Vinícius Júnior, der dem Brasilianer sagt, Real-Präsident Florentino Pérez werde ihn rauswerfen.

Die Situation eskaliert kurzzeitig an der Seitenlinie. Vinícius reagiert später mit einer spöttischen Botschaft in den sozialen Medien. Mehr anzeigen

In der Schlussphase des Halbfinals in Dschidda kommt es beim Stand von 2:1 für Real zu hitzigen Szenen. Noch bevor Vinícius in der 81. Minute ausgewechselt wird, sucht Atlético-Coach Simeone die Konfrontation. Über die Stadionmikrofone ist der Trainer deutlich zu hören: «Vini, Vini … Florentino wird dich rauswerfen. Denk daran, dass ich es dir gesagt habe!» Gemeint ist Real-Präsident Florentino Pérez.

Die provokante Aussage fällt vor dem Hintergrund anhaltender Diskussionen um die Zukunft des Brasilianers. Vinícius’ Vertrag bei Real läuft noch bis 2027, zuletzt kursierten jedoch Gerüchte, wonach der Klub bei einer ausbleibenden Verlängerung auch einen Verkauf in Betracht ziehen könnte. Chelsea soll angeblich bereit sein, 155 Millionen Euro für den Flügelstürmer zu zahlen.

Vinícius reagiert sichtbar aufgebracht auf Simeones Provokation und wendet sich an das Schiedsrichterteam. Bei der Auswechslung richtet er dann einige unschöne Worte in Richtung Atlético-Bank, was die Situation kurzzeitig eskalieren lässt. Mitglieder beider Trainerstäbe geraten aneinander.

Diego Simeone told Vinicius Jr during the game:



"Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!" 😭😭😭

pic.twitter.com/q6Bgz4pg4c — Footy Humour (@FootyHumour) January 8, 2026

Später meldet sich Vinícius in den sozialen Medien zu Wort. Auf Instagram schreibt er unter einem von Fabrizio Romano veröffentlichten Video-Clip, in dem der Clinch bei der Auswechslung zu sehen ist: «Er hat ein weiteres K.o.-Spiel verloren» – eine klare Spitze in Richtung des Atlético-Trainers.

Simeone: «Ich habe ein schlechtes Gedächtnis»

Dieser will nach dem Spiel nichts mehr von seinen provokanten Worten wissen. «Ich erinnere mich nicht, ich habe ein schlechtes Gedächtnis», sagt Simeone in der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie. Generell habe er zu seinem «Zweikampf» mit Vinícius «nichts zu sagen, denn was auf dem Platz passiert, das bleibt immer auch dort».

Beim 2:1 für Real bleibt es übrigens bis zum Schluss. Federico Valverde traf bereits in der 2. Minute zur Führung, Rodrygo erhöhte nach der Pause. Der Anschlusstreffer von Alexander Sörloth änderte am Ausgang der Partie nichts mehr.

Im Final der Supercopa trifft Real Madrid nun am Sonntagabend auf den Erzrivalen FC Barcelona. Die Katalanen hatten sich zuvor mit einem klaren 5:0 gegen Athletic Bilbao durchgesetzt.