  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hitzige Szenen im Madrid-Derby Simeone giftet gegen Vinícius: «Perez wird dich rauswerfen» – der Real-Star reagiert

Jan Arnet

9.1.2026

Real Madrid – Atlético Madrid 2:1

Real Madrid – Atlético Madrid 2:1

08.01.2026

Real Madrid folgt Barça in den Final der spanischen Supercopa. Beim Sieg gegen Atlético sorgen jedoch nicht nur Tore für Schlagzeilen, sondern auch ein verbaler Schlagabtausch zwischen Vinícius Júnior und Diego Simeone.

Jan Arnet

09.01.2026, 07:29

09.01.2026, 08:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Real Madrid steht nach einem 2:1-Sieg gegen Atlético im Finale der spanischen Supercopa und trifft dort auf den FC Barcelona.
  • Für Aufsehen sorgt ein verbaler Angriff von Atlético-Trainer Diego Simeone gegen Vinícius Júnior, der dem Brasilianer sagt, Real-Präsident Florentino Pérez werde ihn rauswerfen.
  • Die Situation eskaliert kurzzeitig an der Seitenlinie. Vinícius reagiert später mit einer spöttischen Botschaft in den sozialen Medien.
Mehr anzeigen

In der Schlussphase des Halbfinals in Dschidda kommt es beim Stand von 2:1 für Real zu hitzigen Szenen. Noch bevor Vinícius in der 81. Minute ausgewechselt wird, sucht Atlético-Coach Simeone die Konfrontation. Über die Stadionmikrofone ist der Trainer deutlich zu hören: «Vini, Vini … Florentino wird dich rauswerfen. Denk daran, dass ich es dir gesagt habe!» Gemeint ist Real-Präsident Florentino Pérez.

Die provokante Aussage fällt vor dem Hintergrund anhaltender Diskussionen um die Zukunft des Brasilianers. Vinícius’ Vertrag bei Real läuft noch bis 2027, zuletzt kursierten jedoch Gerüchte, wonach der Klub bei einer ausbleibenden Verlängerung auch einen Verkauf in Betracht ziehen könnte. Chelsea soll angeblich bereit sein, 155 Millionen Euro für den Flügelstürmer zu zahlen.

Vinícius reagiert sichtbar aufgebracht auf Simeones Provokation und wendet sich an das Schiedsrichterteam. Bei der Auswechslung richtet er dann einige unschöne Worte in Richtung Atlético-Bank, was die Situation kurzzeitig eskalieren lässt. Mitglieder beider Trainerstäbe geraten aneinander.

Später meldet sich Vinícius in den sozialen Medien zu Wort. Auf Instagram schreibt er unter einem von Fabrizio Romano veröffentlichten Video-Clip, in dem der Clinch bei der Auswechslung zu sehen ist: «Er hat ein weiteres K.o.-Spiel verloren» – eine klare Spitze in Richtung des Atlético-Trainers.

Simeone: «Ich habe ein schlechtes Gedächtnis»

Dieser will nach dem Spiel nichts mehr von seinen provokanten Worten wissen. «Ich erinnere mich nicht, ich habe ein schlechtes Gedächtnis», sagt Simeone in der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie. Generell habe er zu seinem «Zweikampf» mit Vinícius «nichts zu sagen, denn was auf dem Platz passiert, das bleibt immer auch dort».

Video-Highlights. Real macht Traumfinale im spanischen Supercup perfekt

Video-HighlightsReal macht Traumfinale im spanischen Supercup perfekt

Beim 2:1 für Real bleibt es übrigens bis zum Schluss. Federico Valverde traf bereits in der 2. Minute zur Führung, Rodrygo erhöhte nach der Pause. Der Anschlusstreffer von Alexander Sörloth änderte am Ausgang der Partie nichts mehr.

Im Final der Supercopa trifft Real Madrid nun am Sonntagabend auf den Erzrivalen FC Barcelona. Die Katalanen hatten sich zuvor mit einem klaren 5:0 gegen Athletic Bilbao durchgesetzt.

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

07.01.2026

Meistgelesen

Starker Schneefall in Crans-Montana vor Trauerfeier ++ Italien leitet Obduktionen ein
«Nach einem solchen Inferno ist das ganze Land moralisch auf der Anklagebank»
Programm am nationalen Trauertag zu Crans-Montana – das Wichtigste im Überblick
Trump: «Ich brauche kein internationales Recht»
Russland hat Ukraine mit einst verbotener «Oreschnik»-Rakete angegriffen.

Fussball-News

Müde Nullnummer. Arsenal und Liverpool spielen im Duell Leader gegen Meister 0:0

Müde NullnummerArsenal und Liverpool spielen im Duell Leader gegen Meister 0:0

BVB-Coach unter Druck?. Kovac lässt im Geheimen trainieren und reagiert zunehmend dünnhäutig

BVB-Coach unter Druck?Kovac lässt im Geheimen trainieren und reagiert zunehmend dünnhäutig

Fußball. Crnogorcevic wechselt nach Frankreich

FußballCrnogorcevic wechselt nach Frankreich

Super League. Hadjam fehlt YB rund drei Monate

Super LeagueHadjam fehlt YB rund drei Monate

Afrika-Cup. Diese Super-League-Spieler träumen vom grossen Triumph

Afrika-CupDiese Super-League-Spieler träumen vom grossen Triumph

Fauxpas von Thomas Frank. Wütende Spurs-Fans: Tottenham-Coach trinkt Kaffee aus Arsenal-Becher

Fauxpas von Thomas FrankWütende Spurs-Fans: Tottenham-Coach trinkt Kaffee aus Arsenal-Becher