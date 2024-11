Atlético Madrid – Alavés 2:1 LALIGA // 14. Runde // Saison 24/25 23.11.2024

Diego Simeone feiert bei seinem 700. Einsatz als Trainer von Atlético Madrid einen Sieg. Durch späte Tore von Griezmann und Sorloth gewinnen die Madrider gegen Alaves 2:1.

SDA

Simeone, der seit fast 13 Jahren Atlético Madrid coacht, gewann mit dem Klub je zweimal die spanische Meisterschaft (2014 und 2021) und die Europa League (2012 und 2018). Zudem führte der 54-jährige Argentinier die Colchoneros zweimal in den Final der Champions League (2014 und 2016 mit Niederlagen gegen Real Madrid).

Derzeit belegt Atlético in der Liga den 2. Platz und weist dabei mit acht Gegentoren in 14 Spielen die beste Abwehr der Meisterschaft auf. Die starke Verteidigung ist ein Markenzeichen von Simeone: In den 700 Matches an der Seitenlinie spielte seine Mannschaft 326 Mal zu null.

Diego Simeone ist seit fast 13 Jahren Trainer von Atlético Madrid Keystone

sda