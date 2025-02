Sow: «Boah, das ist schon eine kleine Frustration» Sevilla-Profi Djibril Sow redet über die Nati und seine Gefühle, deren Dress zu tragen. «Da geht's um Leidenschaft und Stolz, nicht um Geld.» 18.02.2025

Sevilla-Profi Djibril Sow redet über die Nati und seine Gefühle, deren Dress zu tragen. «Da geht's um Leidenschaft und Stolz, nicht um Geld.» Dass er lange nicht mehr aufgeboten wurde, sei schwer zu akzeptieren, sagt er.

Manuel Rothmund, Michael Schifferle Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die EM 2024 in Deutschland verpasste Dijbril Sow wegen eines Zehenbruchs. «Das war das Schlimmste. Eine EM ist immer speziell», sagt Sow zu blue Sport.

Zuletzt wurde der Mittelfeldspieler des FC Sevilla, der Zeh ist längst genesen, von Nati-Trainer Murat Yakin nicht mehr aufgeboten. Zuletzt stand er im Oktober 2023 beim 3:3 in St. Gallen gegen Belarus in der EM-Quali auf dem Rasen.

Ein bisschen habe er sich mittlerweile an die Nicht-Aufgebote gewöhnt, sagt Sow. «Am Anfang war es noch schwerer, weil mich viele Leute danach fragten. Da hatte ich viel damit zu schaffen.»

Am Montagabend spielt Sow mit Sevilla gegen Mallorca.

Djibril Sow durchlebte als Profi so manche Höhen – etwa den Meistertitel mit YB 2018 nach 32 Jahre langer Durststrecke oder den Europa-League-Sieg mit Frankfurt vier Jahre später. Immer wieder aber erlitt der bald 28-jährige Mittelfeldspieler auch Rückschläge. Einer war besonders bitter: Im April vergangenen Jahres zog er sich einen Zehenbruch zu – und verpasste die knapp zwei Monate später beginnende EM in Deutschland.

«Das war das Schlimmste. Eine EM ist immer speziell – und dann noch im Nachbarland. Viele Schweizer waren dabei, meine Familie wäre auch dabei gewesen. Die Schweiz spielte sogar noch in Frankfurt, wo ich gespielt habe (von 2019 bis 2023, d. Red.). Es wäre für mich wirklich perfekt gewesen», bedauert Sow im Gespräch mit blue Sport. «Es war ein harter Schlag.»

Zuletzt bot ihn Murat Yakin Ende 2023 auf. Auch im Herbst, als die Nati in der Nations League spielte, fehlte Sow stets im Aufgebot – und das, obwohl er sich in Sevilla zurück ins Team gekämpft hatte.

Ein Umstand, der an Sow zehrt, wie er zugibt: «Boah, das ist schon eine kleine Frustration, wenn ich ehrlich bin», sagt er. «Die Nati ist für mich immer ein Highlight. Dabei geht es, bei einer WM oder EM, immer um Leidenschaft und Stolz und nicht um Geld.»

Und weiter: «Es frustriert mich halt, dass ich seit mehr als einem Jahr nicht aufgeboten worden bin.» Dabei habe er zuletzt bei Sevilla fast immer gespielt, wenn er fit war. «Würde ich nicht spielen, könnte ich es eher akzeptieren. So aber ist es schwer. Aber was will ich machen? Ich versuche, mich völlig auf Sevilla zu konzentrieren.»

Sow: «Auch im Nati-Spielerrat waren einige verwirrt»

Zuletzt stand er im Oktober 2023 beim 3:3 in St. Gallen gegen Belarus in der EM-Qualifikation auf dem Rasen – nach gut einer Stunde nahm ihn Yakin raus. Und seither wartet der 41-fache Nati-Spieler (kein Tor) auf weitere Minuten im rot-weissen Dress, das er so liebt. Ein bisschen habe er sich daran gewöhnt, aussen vor zu sein, aber nur ein bisschen. «Am Anfang war es noch schwerer, weil mich viele Leute danach fragten. Da hatte ich viel damit zu schaffen.»

Nati-Trainer Yakin habe mit ihm gesprochen, sagt Sow: «Das Gespräch ist jetzt schon länger her. Ich kann nicht zu hundert Prozent sagen, was der Grund war, dass ich nicht mehr dabei war. Selbst Spieler aus dem Spielerrat waren verwirrt. Darum war es für mich umso schwieriger, weil ich nicht genau wusste, warum ich nicht mehr dabei bin», sagt der Zürcher.

Er habe mit vielen über das Thema gesprochen, Mitspielern, Nati-Kollegen, Freunden – irgendwann aber versuchte er, das Thema abzuhaken. Zumindest, so gut es ging. Sow weiter: «So spürt man immer eine negative Energie und konzentriert sich nicht auf das Wesentliche, und das ist Sevilla.»

Mitte März ist der nächste Nati-Zusammenzug. Sow will alles daran setzen, um dann wieder dabei zu sein. Am Montagabend spielt er mit Sevilla gegen Mallorca. blue Zoom zeigt die Partie live im Free-TV, Anpfiff ist um 21 Uhr.

