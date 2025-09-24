Djibril Sow (links) jubelt nach seinem Treffer. Keystone

Djibril Sow trifft bei seinem Comeback für den FC Sevilla. Der Schweizer Internationale erzielt bei der 1:2-Niederlage in der 6. La-Liga-Runde gegen Villarreal den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Keystone-SDA SDA

Sows Treffer in der 51. Minute reichte Sevilla, bei dem Ruben Vargas nach einer Stunde zum Einsatz kam, nicht für einen Punktgewinn. Manor Solomon traf für die Gäste vier Minuten vor dem Ende zum 2:1. Für Sow war es erst der zweite Einsatz in dieser Saison. Er hatte sich im August am Oberschenkel verletzt und fiel seither aus.

Real Madrid ist weiterhin makellos unterwegs. Das Team von Xabi Alonso gewann auch seine sechste Partie. Als zweifacher Torschütze beim 4:1 gegen Levante liess sich Kylian Mbappé feiern. Für den Franzosen waren es bereits die Liga-Treffer Nummer 6 und 7.