Rubern Vargas muss nach seiner Einwechslung zuerst einstecken, trifft dann den Pfosten und kann sich am Ende zumindest über einen späten Punktgewinn mit dem FC Sevilla freuen Keystone

Ruben Vargas trifft bei seinem Debüt für den FC Sevilla den Pfosten und holt einen späten Punkt mit seiner neuen Mannschaft. Die Andalusier gleichen gegen das Schlusslicht Valencia spät zum 1:1 aus.

Keystone-SDA, sda SDA

Einen Tag nach dem vollzogenem Transfer vom FC Augsburg nach Spanien wurde Vargas in der 69. Minute eingewechselt, als Gastgeber Sevilla in Rückstand lag. Elf Minuten später wäre dem 26-Jährigen beinahe der Ausgleichstreffer geglückt. Sein Distanzschuss aus mehr als 20 Metern Entfernung prallte aber vom Innenpfosten nach vorne ab. Stattdessen verhalf ein Weitschuss von Adria Pedrosa in der 93. Minute zum verdienten, aber wenig überzeugenden Ausgleich.

Für die Gäste traf Luis Rioja acht Minuten vor Vargas' Einwechslung nach einem Konter. Vargas' Nationalmannschafts- und neuer Klubkollege Djibril Sow stand nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder in der Startformation und wurde in der 79. Minute ausgewechselt.