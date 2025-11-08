  1. Privatkunden
Verletzung verschwiegen? Spanier machen YB wegen Ugrinic schwere Vorwürfe

Jan Arnet

8.11.2025

Erst 89 Minuten hat Filip Ugrinic für Valencia gespielt.
Erst 89 Minuten hat Filip Ugrinic für Valencia gespielt.
imago

Nach seinem Wechsel zu Valencia ist es ruhig geworden um Filip Ugrinic. Der Schweizer konnte sich in Spanien noch nicht durchsetzen – offenbar auch wegen anhaltender Knieprobleme. Deshalb machen spanische Journalisten den Young Boys nun Vorwürfe.

Jan Arnet

08.11.2025, 09:27

08.11.2025, 09:38

4 Millionen Euro zahlte Valencia für Filip Ugrinic. Der 26-Jährige war damit der teuerste Sommer-Transfer des stolzen Traditionsvereins aus Südspanien. Die hohen Erwartungen konnte Ugrinic bislang aber nicht erfüllen.

Der Mittelfeldspieler ist erst viermal zum Einsatz gekommen, in der Startelf stand er noch kein einziges Mal – und in den letzten vier Pflichtspielen fehlte Ugrinic im Kader.

Offenbar hindern ihn derzeit Knieprobleme an Einsätzen. Eine Verletzung am Quadrizeps macht dem Luzerner zu schaffen, berichten Medien aus Valencia. Im Podcast «Norantaminuts» werden sogar schwere Vorwürfe gegen die Young Boys erhoben.

«Sehr seltsam»

Der spanische Journalist Salva Folgado sagt, Ugrinic habe die Probleme schon seit längerer Zeit und YB sowie der Spieler hätten Valencia die Verletzung beim Transfer verschwiegen. 

Beim Medizincheck haben auch die Spanier keinen Befund gemacht. «Sie haben sein Knie nicht gründlich untersucht», sagt Folgado. «Alles, was im Fall Ugrinic passiert, ist sehr seltsam», meint auch Journalist Vicente Fuster im Podcast. 

Immerhin ist der vierfache Nati-Spieler mittlerweile zurück im Training. Ein Einsatz am Sonntag gegen Real Betis (18:30 Uhr live auf blue Sport) kommt aber wohl noch zu früh. Valencia wartet seit dem 20. September auf einen Sieg und liegt derzeit auf einem Abstiegsplatz.

Valencia CF - Real Betis Balompié
Valencia CF - Real Betis Balompié

So 09.11. 18:15 - 20:30 ∙ blue Sport Live ∙ Valencia CF - Real Betis Balompié

Mit tv.blue.ch mieten

