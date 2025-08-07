  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Goalie wird degradiert Streit geht weiter: Ter Stegen als Barça-Kapitän abgesetzt

dpa

7.8.2025 - 18:42

Marc-André ter Stegen ist nicht mehr Captain des FC Barcelona.
Marc-André ter Stegen ist nicht mehr Captain des FC Barcelona.
Bild: Daniel Karmann/dpa

Erst das Disziplinarverfahren, nun die Absetzung als Mannschaftskapitän: Der Bruch zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona wird immer deutlicher.

DPA

07.08.2025, 18:42

Allzu herzlich dürfte das Wiedersehen nicht ausgefallen sein, als Marc-André ter Stegen für mehr als eine Stunde das Trainingsgelände Ciutat Esportiva Joan Gamper in Barcelona aufsuchte. Längst läuft die Kommunikation mit dem derzeit verletzten deutschen Fussball-Nationaltorhüter über Anwälte ab, am Donnerstag wurde schliesslich die nächste Eskalationsstufe im katalanischen Sommer-Zoff erreicht. Ter Stegen wurde als Barça-Kapitän abgesetzt, wie der Club mitteilte.

Erst am Dienstag hatte der spanische Meister ein Disziplinarverfahren gegen den früheren Gladbacher Keeper eingeleitet. Hintergrund ist die verweigerte Einverständniserklärung von ter Stegen, dass der Club den ärztlichen Bericht nach seiner Operation an die Liga weiterleiten darf. Damit hat der Schlussmann den finanziell weiter schwer angeschlagenen Club in die Bredouille gebracht. Die Registrierung neuer Spieler ist kurz vor Beginn der neuen Saison nur noch sehr schwer möglich.

Keine Zukunft trotz Vertrag bis 2028

Angesichts des Streits ist es schwer vorstellbar, dass ter Stegen überhaupt noch einmal das Barça-Trikot tragen wird. Sein gut dotierter Vertrag läuft aber noch bis 2028. Dabei schien der frühere Gladbacher einst der perfekte Torhüter für die Katalanen zu sein. Nach seiner Ankunft vor elf Jahren wurde er aufgrund seiner fussballerischen Fähigkeiten selbst von Stars wie Lionel Messi hochgelobt. Und der Erfolg stellte sich auch gleich ein: 2015 hielt ter Stegen bereits den Champions-League-Pokal in den Händen.

Auch aufgrund der Verletzungsanfälligkeit hat ter Stegen aber längst seinen Status verloren, schon in der vergangenen Saison hatte der Keeper einen Grossteil der Spiele verpasst. Entsprechend plant der Club mit Neuzugang Joan García von Espanyol Barcelona und Routinier Wojciech Szczesny. Ein Abgang im Sommer schien ausgemachte Sache zu sein, zumal namhafte Clubs Interesse signalisierten. Durch die erneute Rücken-Operation ist all dies hinfällig.

Streit um Länge der Ausfallzeit

Doch damit nicht genug: Mit einem Social-Media-Post brüskierte ter Stegen seinen Club, als er selbst von einer Ausfallzeit von nicht mehr als drei Monaten gesprochen hatte. Der Verein geht von einer Ausfallzeit von vier Monaten oder länger aus. In diesem Fall könnte Barça gemäss der in Spanien geltenden finanziellen Fairplay-Regeln 80 Prozent des Gehalts des ausfallenden Spielers nutzen, um einen neuen Akteur registrieren zu lassen. Pikanterweise handelt es sich dabei um García, und auch Szczesny soll noch keine Spielberechtigung haben.

Schon in der vergangenen Saison hatte Barcelona erhebliche Probleme, den Ex-Leipziger Dani Olmo registrieren zu lassen. Nun droht erneut eine Hängepartie. Und die Zeit drängt: Am 16. August startet Barça bei RCD Mallorca bereits in die Saison.

Araujo übernimmt Kapitänsamt

In der Mannschaft soll ter Stegen noch grossen Rückhalt haben. Einer möglichen Abstimmung kam der Club nun zuvor. Zum Nachfolger ter Stegens wurde Ronald Araujo ernannt. Barça habe laut des Nachrichtenportals 3Cat und der Zeitung «Sport» den deutschen Trainer Hansi Flick beauftragt, diese «drastische Entscheidung» dem Keeper mitzuteilen.

Quellen des Vereins bestätigten der Fachzeitung «Mundo Deportivo», dass die Frage der Kapitänsbinde kurzfristig geklärt werden musste, da das traditionelle jährliche Freundschaftsspiel um die Trophäe Joan Gamper am 10. August stattfindet. Dabei spricht unter anderem auch der Mannschaftskapitän zu den Fans, um sie für die neue Spielzeit zu mobilisieren. Der Club sei der Ansicht, dass nicht gerade ein Spieler, gegen den ein Disziplinarverfahren läuft, diese Rede halten sollte, schrieb die Zeitung.

Ein Ende der Posse um ter Stegen ist nicht in Sicht. Auch für den Torhüter steht einiges auf dem Spiel. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist er eigentlich als Nummer eins für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eingeplant, nachdem er sich über viele Jahre hinter Manuel Neuer anstellen musste. So dürfte im Winter auch wieder ein möglicher Transfer ein Thema werden – womöglich für beide Seiten auch die beste Lösung.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Bundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»
US-Zölle treiben Importkosten auf Höchststand seit 1933 +++ Ex-«Superman» will in den USA Migranten abschieben helfen
Andreas Gabalier hat Zoff um Luxuswohnung mit Seeblick
Ex-Mann gestorben – Kelly Clarkson verschiebt Konzerte
So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock

Videos aus dem Ressort

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

STORY: Wenige Tage nach der Ankündigung von Bundesliga-Zweitligist Fortuna Düsseldorf, den israelischen Stürmer Shon Weissman nicht zu verpflichten, betonte Trainer Daniel Thioune am Donnerstag, er konzentriere sich mit der Mannschaft auf die sportlichen Aufgaben. Daniel Thioune, Trainer Fortuna Düsseldorf: «Ich habe mich wirklich diese Woche nur mit dem sportlichen Bereich auseinandergesetzt und ich betone immer wieder, dass ich nur mit den Spielern arbeite, die uns zur Verfügung stehen. Und da schliesst sich an: Shon Weissman haben wir nicht verpflichtet, als Fortuna Düsseldorf. Und das schliesst natürlich dann nicht aus, dass wir noch einen weiteren Zugang bekommen müssen, weil ich finde, dass wir eine Offensive noch nicht optimal aufgestellt sind. Und deswegen kann ich nur so viel sagen, dass die, die mir jetzt zur Verfügung stehen, eine grosse Rolle spielen gegen Hannover. Und alles andere habe ich für mich und die Mannschaft auch in den letzten Tagen und Stunden ausgeblendet.» Fortuna-Fans hatten massive Kritik an den Plänen zur Verpflichtung von Weissman geäussert und auf Social-Media-Posts des Spielers zum Gaza-Krieg 2023 verwiesen. Weisman hatte die umstrittenen Kommentare gelöscht und sich in einem umfassenden Post zu der Kritik geäussert. Die deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf kritisierte die Entscheidung des Vereins. Jürgen Sterzenbach, stellvertretender Vorsitzender, deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf: «Das war unüberlegt. Die haben diese Entscheidung ja eigentlich getroffen – für den Spieler – und sind dann in letzter Minute eingeknickt. Aufgrund der antiisraelischen und antisemitischen Stimmung im Lande hier in Deutschland. Und das ist das grosse Problem. Ein Fussballverein hat eine grosse Vorbildfunktion, und der muss sich solch eine Entscheidung sehr reiflich überlegen.» Fortuna Düsseldorf stand nach Medienberichten kurz vor einer Vertragsunterzeichnung mit Weissman, der vom spanischen Klub Granada kommen sollte. Trainer Thioune kündigte an, sein Verein werde nun nach Alternativen suchen.

07.08.2025

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

YB droht der Verlust von zwei wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

06.08.2025

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Super League | 4. Runde | Saison 25/26

06.08.2025

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Zoff mit dem eigenen Goalie. Barça leitet Disziplinarverfahren gegen ter Stegen ein

Zoff mit dem eigenen GoalieBarça leitet Disziplinarverfahren gegen ter Stegen ein

Rückenoperation. Wieder lange Pause für Deutschlands Nationalgoalie Ter Stegen

RückenoperationWieder lange Pause für Deutschlands Nationalgoalie Ter Stegen

Ausfallzeit unklar. Real-Madrid-Star Jude Bellingham an Schulter operiert

Ausfallzeit unklarReal-Madrid-Star Jude Bellingham an Schulter operiert