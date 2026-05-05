Edin Terzic wird Trainer von Athletic Bilbao Keystone

Knapp zwei Jahre nach seinem freiwilligen Abschied beim Bundesligisten Borussia Dortmund hat Edin Terzic einen neuen Job. Der 43-Jährige wird Trainer von Athletic Bilbao.

Keystone-SDA SDA

Wie der Tabellenachte der spanischen La Liga mitteilte, unterschrieb Terzic einen Vertrag bis zum Juni 2028. Bei den Basken tritt er die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Verein am Saisonende verlässt.

Terzic, der vor zwei Jahren mit dem BVB den Champions-League-Final erreichte, soll zum Beginn der neuen Spielzeit offiziell vorgestellt werden. Bilbao hat noch Chancen, sich für den Europacup zu qualifizieren.