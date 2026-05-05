  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vertrag bis 2028 Ex-BVB-Coach Terzic wird Trainer in Bilbao

SDA

5.5.2026 - 13:00

Edin Terzic wird Trainer von Athletic Bilbao
Edin Terzic wird Trainer von Athletic Bilbao
Keystone

Knapp zwei Jahre nach seinem freiwilligen Abschied beim Bundesligisten Borussia Dortmund hat Edin Terzic einen neuen Job. Der 43-Jährige wird Trainer von Athletic Bilbao.

Keystone-SDA

05.05.2026, 13:00

05.05.2026, 13:17

Wie der Tabellenachte der spanischen La Liga mitteilte, unterschrieb Terzic einen Vertrag bis zum Juni 2028. Bei den Basken tritt er die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Verein am Saisonende verlässt.

Terzic, der vor zwei Jahren mit dem BVB den Champions-League-Final erreichte, soll zum Beginn der neuen Spielzeit offiziell vorgestellt werden. Bilbao hat noch Chancen, sich für den Europacup zu qualifizieren.

Meistgelesen

Jetzt wird das ganze Ausmass der tödlichen Fehler am Unispital Zürich bekannt
Senior mit Zigarre und Handy am Steuer – das wird teuer
Flug Zürich–New York setzt Notruf ab und landet in London
Schweizer rennen ins Gym – doch ein Trend kippt plötzlich
Nur Soldaten marschieren – Moskau streicht Panzer aus Mega-Parade

Videos aus dem Ressort

Griezmann über zehn Jahre Atlético: «Das Wort ‹Liebe› wäre nicht ausreichend»

Griezmann über zehn Jahre Atlético: «Das Wort ‹Liebe› wäre nicht ausreichend»

Nach zehn Jahren Atlético Madrid verlässt Antoine Griezmann den Verein im Sommer definitiv. In der Königsklasse bleibt dem legendären Franzosen eine letzte Chance auf den grossen Erfolg.

05.05.2026

Carolina Hurricanes vs. Philadelphia Flyers

Carolina Hurricanes vs. Philadelphia Flyers

05.05.2026

Vegas Golden Knights vs. Anaheim Ducks

Vegas Golden Knights vs. Anaheim Ducks

05.05.2026

Griezmann über zehn Jahre Atlético: «Das Wort ‹Liebe› wäre nicht ausreichend»

Griezmann über zehn Jahre Atlético: «Das Wort ‹Liebe› wäre nicht ausreichend»

Carolina Hurricanes vs. Philadelphia Flyers

Carolina Hurricanes vs. Philadelphia Flyers

Vegas Golden Knights vs. Anaheim Ducks

Vegas Golden Knights vs. Anaheim Ducks

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Kobel ärgert sich über Mitspieler ++ Zwei Schweizer feiern Meistertitel, drei steigen ab

Söldner-CheckKobel ärgert sich über Mitspieler ++ Zwei Schweizer feiern Meistertitel, drei steigen ab

Double-Held beim FCB. Fabio Celestini bei ZSKA Moskau freigestellt

Double-Held beim FCBFabio Celestini bei ZSKA Moskau freigestellt

Super League. GC drei Spiele ohne Arigoni

Super LeagueGC drei Spiele ohne Arigoni