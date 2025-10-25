  1. Privatkunden
Barcelona gegen Real Madrid Teste dein Fussballwissen mit dem El-Clásico-Quiz

Mattéo Mayasi

25.10.2025

Wer geht als Sieger vom Platz?
Keystone

El Clásico: Barça vs. Real! Madrid sinnt nach vier Pleiten gegen Barcelona auf Revanche. Teste jetzt dein El-Clásico-Wissen im Quiz – bereit?

Mattéo Mayasi

25.10.2025, 15:03

Es ist wieder so weit: El-Clásico-Time – live und exklusiv auf blue Sport am Sonntag, 26. Oktober um 16.15 Uhr!

Real Madrid CF - FC Barcelona
So 26.10. 16:00 - 18:15 ∙ blue Sport Live ∙ Real Madrid CF - FC Barcelona

Mit tv.blue.ch mieten

Barcelona gegen Real Madrid – das wahrscheinlich am heissesten gehandelte Duell der Fussball-Geschichte. Die Madrilenen sind auf Revanche aus, nachdem sie zuletzt vier Niederlagen gegen das effiziente Barça einstecken mussten.

Um in Stimmung zu kommen, haben wir ein Quiz vorbereitet, das dein El-Clásico-Wissen testet. Bist du bereit?

Real Madrid – Juventus 1:0

Real Madrid – Juventus 1:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Barcelona – Olympiacos 6:1

Barcelona – Olympiacos 6:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Video-Highlights. Real Madrid schlägt Getafe und übernimmt Tabellenführung

Video-HighlightsReal Madrid schlägt Getafe und übernimmt Tabellenführung

Obszöne Geste am Spielfeldrand. Flick dreht bei Barça-Sieg durch, sieht Rot und fehlt nun beim Clásico

Obszöne Geste am SpielfeldrandFlick dreht bei Barça-Sieg durch, sieht Rot und fehlt nun beim Clásico

Highlights im Video. Araujo schiesst Barça spät zum Heimsieg über Girona

Highlights im VideoAraujo schiesst Barça spät zum Heimsieg über Girona

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Nach der zweiten Meisterschaftsrunde musste Trainer Thomas Häberli bei Servette gehen, obwohl der Luzerner das Team im Vorjahr noch auf Platz 2 geführt hatte. Der 51-Jährige blickt mit blue Sport auf die Zeit in Genf zurück.

24.10.2025

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Die Schweiz gewinnt ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM im Sommer. Das Team von Trainerin Pia Sundhage bezwingt in Luzern Kanada mit 1:0.

24.10.2025

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

24.10.2025

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Tabelle LaLiga