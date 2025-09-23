  1. Privatkunden
Von der Champions League ins Elend Girona-Trainer poltert: «Wir sind das schlechteste Team der Liga»

Patrick Lämmle

23.9.2025

Girona-Trainer Michel wirkt zunehmend ratlos.
Girona-Trainer Michel wirkt zunehmend ratlos.
Keystone

Girona-Trainer Michel ist nach der 0:4-Pleite gegen Levante komplett bedient und wählt klare Worte. Ein Weckruf oder bereits eine Art Abschiedsrede? Am Dienstag muss Girona liefern.

Patrick Lämmle

23.09.2025, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Girona ist in den letzten beiden Jahren tief gefallen: Aus dem Champions-League-Teilnehmer ist ein Abstiegskandidat geworden.
  • Nach fünf Spieltagen ist das Team Tabellenletzter. Oder wie Trainer Michel sagt: «Wir sind das schlechteste Team der Liga.»
  • Am Dienstag droht sich die Lage weiter zu verschärfen. Girona muss auswärts bei Athletic Bilbao antreten. blue Sport überträgt die Partie live.
Mehr anzeigen

Vor zwei Jahren qualifiziert sich Girona als Tabellendritter und mit 81 Punkten auf dem Konto sensationell für die Champions League. Inzwischen ist die Königsklasse Lichtjahre entfernt. Vergangene Saison reichen 41 Punkte gerade noch zum Ligaerhalt. Und auch der Start in die neue Saison ist komplett misslungen.

So sehr, dass Trainer Michel nach der 0:4-Schlappe gegen Levante sagt: «Wir sind das schlechteste Team der Liga, aber es bleibt nur harte Arbeit.» Noch gibt sich Michel kämpferisch: «Man muss das Ego beiseitelegen, um zu arbeiten und diese Lage zu meistern. Ich muss diese Mannschaft verbessern, und das werde ich tun.»

Michel steht schon seit Juli 2021 an der Seitenlinie und hat einen bis Sommer 2026 gültigen Vertrag. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation stellt sich die Frage, wie lange die Verantwortlichen noch an ihm festhalten. Denn nach fünf Spieltagen steht Girona am Tabellenende, mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 2:15.

Sollte es am Dienstagabend bei Champions-League-Teilnehmer Athletic Bilbao die nächste Pleite absetzen, dürfte die Luft für Trainer Michel dünn werden. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 19.00 Uhr.

Athletic Club - Girona FC
Athletic Club - Girona FC

Di 23.09. 18:45 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ Athletic Club - Girona FC

Mit tv.blue.ch mieten

Krankenkassen-Prämien 2026 sind da – so viel zahlst du
Kuriose Szene mitten in New York – Macron wird für Trump von der Polizei gestoppt
So begründet Baume-Schneider den nächsten Krankenkassen-Prämienanstieg
Nato warnt Putin nach Luftvorfällen – doch es gibt ein Problem
Nur sechs Winterreifen sind laut TCS wirklich empfehlenswert

Europa League. Das sind die 10 Schweizer, die nicht bei YB oder Basel spielen

Europa LeagueDas sind die 10 Schweizer, die nicht bei YB oder Basel spielen

«Er erinnert an Paul Pogba». Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi

«Er erinnert an Paul Pogba»Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi

«Verletzung des VAR-Protokolls». FC Lugano will Wiederholung des Spiels gegen Lausanne

«Verletzung des VAR-Protokolls»FC Lugano will Wiederholung des Spiels gegen Lausanne

Wegen «sehr strengen Regeln» der UEFA. Der FC Basel muss in der Europa League mit diesem Spezialtrikot spielen

Wegen «sehr strengen Regeln» der UEFADer FC Basel muss in der Europa League mit diesem Spezialtrikot spielen

Sagenhafter Aufstieg. Er hinterliess ein Müllhaus und ernährte sich von Fast Food – jetzt ist Dembélé Weltfussballer

Sagenhafter AufstiegEr hinterliess ein Müllhaus und ernährte sich von Fast Food – jetzt ist Dembélé Weltfussballer

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Davide Chiumiento galt als Jahrhunderttalent, wechselte mit 15 zu Juventus, auch Moreno Costanzo war ein Hochbegabter. Nun führen die Ostschweizer eine Fussballschule. Bei blue sprechen sie über Kinderträume, leere Versprechungen und ihre Karrieren.

23.09.2025

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé blickt auf seine bisherige Karriere und verrät, wie er als kleiner Junge zum Fussball gefunden hat.

01.05.2024

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

