Girona-Trainer Michel wirkt zunehmend ratlos. Keystone

Girona-Trainer Michel ist nach der 0:4-Pleite gegen Levante komplett bedient und wählt klare Worte. Ein Weckruf oder bereits eine Art Abschiedsrede? Am Dienstag muss Girona liefern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Girona ist in den letzten beiden Jahren tief gefallen: Aus dem Champions-League-Teilnehmer ist ein Abstiegskandidat geworden.

Nach fünf Spieltagen ist das Team Tabellenletzter. Oder wie Trainer Michel sagt: «Wir sind das schlechteste Team der Liga.»

Am Dienstag droht sich die Lage weiter zu verschärfen. Girona muss auswärts bei Athletic Bilbao antreten. blue Sport überträgt die Partie live. Mehr anzeigen

Vor zwei Jahren qualifiziert sich Girona als Tabellendritter und mit 81 Punkten auf dem Konto sensationell für die Champions League. Inzwischen ist die Königsklasse Lichtjahre entfernt. Vergangene Saison reichen 41 Punkte gerade noch zum Ligaerhalt. Und auch der Start in die neue Saison ist komplett misslungen.

So sehr, dass Trainer Michel nach der 0:4-Schlappe gegen Levante sagt: «Wir sind das schlechteste Team der Liga, aber es bleibt nur harte Arbeit.» Noch gibt sich Michel kämpferisch: «Man muss das Ego beiseitelegen, um zu arbeiten und diese Lage zu meistern. Ich muss diese Mannschaft verbessern, und das werde ich tun.»

Michel steht schon seit Juli 2021 an der Seitenlinie und hat einen bis Sommer 2026 gültigen Vertrag. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation stellt sich die Frage, wie lange die Verantwortlichen noch an ihm festhalten. Denn nach fünf Spieltagen steht Girona am Tabellenende, mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 2:15.

Sollte es am Dienstagabend bei Champions-League-Teilnehmer Athletic Bilbao die nächste Pleite absetzen, dürfte die Luft für Trainer Michel dünn werden. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 19.00 Uhr.