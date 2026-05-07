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Real versinkt vor Clásico im Chaos Tchouaméni schlägt Valverde ins Gesicht – Mbappés Sardinien-Trip sorgt für Ärger

dpa

7.5.2026 - 20:15

Aurelien Tchouameni (r.) zoffte sich mit Federico Valverde. 
Aurelien Tchouameni (r.) zoffte sich mit Federico Valverde. 
IMAGO/PanoramiC

Bei Real Madrid herrscht kurz vor dem Clásico Alarmstufe Rot: Federico Valverde musste nach einem Kabinen-Zoff mit Aurélien Tchouaméni genäht werden und Superstar Kylian Mbappé sorgt mit einem Sardinien-Trip für Ärger.

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DPA, Syl Battistuzzi

07.05.2026, 20:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einem Streit im Training bei Real Madrid soll Aurélien Tchouaméni Teamkollege Federico Valverde im Gesicht verletzt haben. Bereits zuvor hatte es Berichte über einen Konflikt zwischen Antonio Rüdiger und Álvaro Carreras gegeben.
  • Auch Kylian Mbappé steht im Fokus der Kritik. Sein Sardinien-Trip während der Reha sorgte für Ärger, zudem gelten die Beziehungen zwischen den französischen Spielern und Teilen der Mannschaft als belastet.
  • Sportlich droht Real eine Demütigung gegen Barça: Der FC Barcelona könnte sich im Clásico am Sonntag den nächsten Meistertitel sichern. Gleichzeitig kursieren bereits Gerüchte über einen Trainerwechsel mit José Mourinho als möglichem Kandidaten.
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Ausgerechnet kurz vor dem Clásico kommt es bei Real zu internen Spannungen: Kürzlich bestätigte Álvaro Carreras eine Konfrontation mit einem Mitspieler. Laut Gerüchten soll es sich dabei um Antonio Rüdiger handeln, der dem Verteidigerkollegen offenbar eine Ohrfeige verpasste. Der (unbestätigte) Vorfall im Februar sei aber «eine einmalige Angelegenheit ohne Bedeutung, die bereits geklärt sei», so Carreras in einem Statement (via realtotal.de).

Am Mittwoch stritten sich die Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni und Federico Valverde im Training aufgrund eines Fouls. Auch in der Kabine soll der Konflikt noch nicht vorbei gewesen sein.

Einen Tag später war der Zorn zwischen den beiden aber noch nicht verraucht: Der Uruguayer soll dem Franzosen einen Handschlag verweigert haben, woraufhin es eskalierte. Laut spanischen Medienberichten erlitt Valverde bei einem Schlag ins Gesicht eine Platzwunde und musste im Spital mit mehreren Stichen genäht werden.

Der Zoff zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni ist bei Real Madrid nur der jüngste in einer Serie von schwerwiegenden Zwischenfällen. «Bei Real brennt es lichterloh», titelte das Fachblatt «Mundo Deportivo» – und das ausgerechnet kurz vor dem Clásico beim designierten Meister FC Barcelona.

FC Barcelona - Real Madrid CF
FC Barcelona - Real Madrid CF

So 10.05. 20:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ FC Barcelona - Real Madrid CF

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Bei elf Punkten Rückstand vier Runden vor Schluss sind die Chancen der Königlichen, die Katalanen einzufangen, nur noch theoretischer Art. Am Sonntag (21 Uhr live auf blue Sport) steht aus Sicht der Madrileños trotzdem viel auf dem Spiel: Der Erzrivale könnte sich daheim im Camp Nou den zweiten Liga-Titel in Serie sichern – und die Gäste als unfreiwillige Statisten der grossen Party gedemütigt werden. Das fehlt Real gerade noch.

Dann kam der Sardinien-Trip von Mbappé

Denn nach zwei Spielzeiten ohne einen Titel liegen die Nerven beim spanischen Rekordmeister offenbar blank. Im Mittelpunkt der Unruhe steht inzwischen kein Geringerer als Superstar Kylian Mbappé, dessen Einsatz gegen Barça wegen einer Verletzung fraglich ist. Der Franzose sorgte zuletzt für Ärger nicht nur bei den Fans. Auslöser war ein Kurztrip des 27-Jährigen mit der bekannten Schauspielerin Ester Expósito auf Sardinien während seiner Reha.

Restaurantbesuch in Paris. Real-Star Mbappé und Schauspielerin Expósito heizen Liebesgerüchte an

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Das Verhältnis Mbappés – und anderer Franzosen im Kader wie Tchouaméni, Eduardo Camavinga und Ferland Mendy – zu Teilen der Mannschaft gilt als schwer belastet. Medien stellen fest, dass Sturmkollege Vinícius Júnior nur dann glänze, wenn Mbappé nicht mit von der Partie sei. Auch (sehr) viele Fans scheinen inzwischen davon überzeugt, dass man ohne den Weltmeister von 2018 trotz der bisher 41 Saisontore Mbappés besser dran wäre.

Der Franzose Kylian Mbappé steht trotz seiner vielen Tore in der Kritik. 
Der Franzose Kylian Mbappé steht trotz seiner vielen Tore in der Kritik. 
Tom Weller/dpa

Als jüngster Beweis gilt ihnen, dass Paris Saint-Germain nach dem Weggang des Stürmerstars vor zwei Jahren erstmals die Champions League gewann und nun gegen den FC Bayern München wieder ins Finale der Königsklasse einzog. Die Online-Kampagne «Mbappé Out» sammelt Stimmen gegen ihn, technisch sind Mehrfachabstimmungen dabei allerdings nicht ausgeschlossen.

Kommt der Retter aus dem Nachbarland Portugal?

Hinter den Kulissen soll unterdessen die Suche nach einem neuen Trainer als Nachfolger für Álvaro Arbeloa an Fahrt aufnehmen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Clubboss Florentino Pérez seinem engen Freund José Mourinho per Video ein erstes Angebot unterbreitet haben.

Rückkehr nach Madrid?. Das sagt Mourinho zu den Real-Gerüchten

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Der Portugiese, aktuell Trainer von Benfica Lissabon, soll nicht Nein gesagt haben, für seine Rückkehr nach Madrid nach der ersten Etappe zwischen 2010 und 2013 aber mehrere Bedingungen gestellt haben. Unter anderem wolle er völlig freie Hand bei Personalentscheidungen haben, berichteten das Fachblatt «AS» und andere Medien. Mourinho selbst schwor indes in der vorigen Woche: «Niemand von Real Madrid hat mit mir gesprochen, das kann ich garantieren.»

Arbeloa-Vorgänger Xabi Alonso hatte nach einem öffentlichen Zwist mit Vinícius und Problemen mit anderen Profis wie Valverde den Kürzeren gezogen. 

Grosse Trainernamen, aber kaum Chancen

Zu den gehandelten Namen zählen neben Mourinho unter anderem die aktuellen Nationaltrainer Didier Deschamps (Frankreich) und Mauricio Pochettino (USA) sowie auch Jürgen Klopp. Der derzeitige Fussball-Chef von Red Bull wies Ende März alle Spekulationen über eine Rückkehr auf die Trainerbank, sei es als Bundestrainer, sei es als Coach von Real oder einem Verein, scharf zurück. Das hätten alles «die gleichen Deppen geschrieben».

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