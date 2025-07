Ruben Vargas: «Ich möchte stärker zurückkommen» Der Schweizer Nationalspieler und Sevilla-Star stattet blue Sport einen Besuch ab. Im Gespräch mit Chefredaktor Andreas Böni verrät Ruben Vargas, woran er in der Sommerpause arbeitet. 01.07.2025

Nach fast acht Wochen Verletzungspause meldet sich Ruben Vargas beim FC Sevilla zurück. Im Interview mit blue Sport erklärt er, wieso die Zwangspause auch positive Effekte mit sich bringt.

Anfang April endet die Saison von Nati-Star Ruben Vargas viel zu früh. In der Partie gegen Atlético Madrid am 30. Spieltag verletzt sich der 26-Jährige früh und muss schon in der 11. Minute ausgewechselt werden. Eine Muskelverletzung setzt ihn anschliessend bis zur Sommerpause ausser Gefecht.

Weil es eine unübliche Verletzung ist, braucht Vargas gar etwas mehr Geduld, als zu Beginn erhofft. Wie ist der Nati-Wirbelwind damit umgegangen? «Ich bin ein positiver Mensch. In dieser Zeit konnte ich viele Sachen machen, die ich normalerweise nicht machen kann. Meine Familie war öfters zu Besuch. Ich konnte mit ihnen sehr viel Zeit verbringen», erzählt Vargas im Interview mit blue Sport und hält fest: «Es gibt auch positive Sachen in dieser Zeit.»

So habe er während der Zwangspause auch an anderen Sachen feilen können. «Ein Fussballer hat immer gewisse Dinge, die er trainieren kann wie Mobilität und Beweglichkeit. An diesen Sachen habe ich gearbeitet und probiere nun, stärker zurückzukommen», so Vargas.

Wo und mit wem Vargas seine Sommerferien verbracht hat und wieso Nati-Kollege Noah Okafor für einmal nicht mit dabei war, erfährst du im Video am Anfang des Artikels.

Ruben Vargas verletzt sich im Spiel gegen Atletico Madrid 06.04.2025

