Vargas verletzt sich bei seinem Comeback nach nur 8 Minuten 13.01.2026

Und schon wieder schlägt die Verletzungshexe zu: Pechvogel Ruben Vargas wird nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ruben Vargas gibt am Montagabend nach einer Verletzungspause sein Comeback.

Acht Minuten nach seiner Einwechslung wird er bereits wieder ausgewechselt.

Vargas verletzt sich erneut und wird von den Emotionen übermannt. Mehr anzeigen

Ende November verletzt sich Ruben Vargas und fällt in der Folge rund sieben Wochen aus. Der Nati-Crack in Diensten von Sevilla verpasst in dieser Zeit sieben Spiele. Am Montagabend dann das herbeigesehnte Comeback. Der 27-Jährige wird in der 59. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt. In der 67. Minute ist aber bereits wieder Schluss.

Vargas stoppt ein Zuspiel, bleibt dann aber stehen und schlägt sich direkt beide Hände vors Gesicht. Der Pechvogel wischt sich die eine oder andere Träne aus den Augen und wird von den Teamkollegen getröstet, ehe er das Trikot komplett über den Kopf zieht und das Spielfeld verletzungsbedingt verlässt. Um was für eine Verletzung es sich genau handelt und wie lange der Schweizer ausfallen wird, ist zunächst nicht bekannt.

Sevilla verliert die Partie gegen Celta Vigo schliesslich mit 0:1 und steckt weiter mitten im Abstiegskampf. Nati-Kollege Djibril Sow spielt im Mittelfeld durch.

