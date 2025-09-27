Weiss wo es gegen Atlético Madrid lang geht: Xabi Alonso. KEYSTONE

Xabi Alonso steht am Samstagnachmittag zum ersten Mal beim Derbi Madrileño als Trainer der Königlichen an der Seitenlinie. Gegen Atlético Madrid steht er vor seiner ersten Bewährungsprobe.

Club Atlético de Madrid - Real Madrid CF Sa 27.09. 16:00 - 18:15 ∙ blue Sport Live ∙ Club Atlético de Madrid - Real Madrid CF Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 5h 20min 57sek

16 Stadtderbys hat der 43-jährige Spanier im Dress von Real Madrid bestritten. Zwölf davon konnte er gewinnen. Nun steht er am Samstag (um 16.15 Uhr auf blue Sport) zum ersten Mal bei einem Derbi Madrileño als Trainer an der Seitenlinie.

Das Abenteuer bei den Königlichen begann für Alonso bereits im Juni mit der Klub-WM in den USA, wo im Halbfinale gegen PSG Endstation war. In die neue LaLiga-Saison ist der ehemalige Leverkusen-Coach mit sechs Siegen gestartet. Dazu kommt noch der Erfolg in der Champions League gegen Marseille.

Mit Atlético steht nun der erste richtige Gradmesser auf dem Programm. Dies nicht zuletzt, weil beim Gegner Trainer Diego Simeone angezählt ist und dringend Punkte braucht. Nach einer schwierigen letzten Saison hat es der Argentinier (noch) nicht geschafft, dass seine Mannschaft wieder ganz vorne mitspielen kann.

Neun Zähler aus sechs Spielen sind für den 11-fachen spanischen Meister zu wenig. Diese reichen zurzeit nur für den neunten Platz. Immerhin konnte Atléti unter der Woche gegen Rayo Vallecano den zweiten Saisonsieg einfahren. Julián Álvarez hatte mit seinem Hattrick grossen Anteil daran.

In der Champions League ging der Auftakt bei Liverpool mit 2:3 verloren. Nachdem das Team von Simeone in der 2. Halbzeit ein 0:2 wettmachen konnte, kassierte es das dritte Gegentor in der Nachspielzeit.

Das Derbi Madrileño kannst du am Samstag, ab 16.00 Uhr exklusiv live auf blue Sport mitverfolgen.