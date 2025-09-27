  1. Privatkunden
Siebter Sieg in Folge winkt Real-Coach Xabi Alonso steht im Stadtderby vor der ersten Bewährungsprobe

Andreas Lunghi

27.9.2025

Weiss wo es gegen Atlético Madrid lang geht: Xabi Alonso.
Weiss wo es gegen Atlético Madrid lang geht: Xabi Alonso.
KEYSTONE

Xabi Alonso steht am Samstagnachmittag zum ersten Mal beim Derbi Madrileño als Trainer der Königlichen an der Seitenlinie. Gegen Atlético Madrid steht er vor seiner ersten Bewährungsprobe.

Andreas Lunghi

27.09.2025, 09:27

27.09.2025, 09:28

Sa 27.09. 16:00 - 18:15 ∙ blue Sport Live ∙ Club Atlético de Madrid - Real Madrid CF

Mit tv.blue.ch mieten

16 Stadtderbys hat der 43-jährige Spanier im Dress von Real Madrid bestritten. Zwölf davon konnte er gewinnen. Nun steht er am Samstag (um 16.15 Uhr auf blue Sport) zum ersten Mal bei einem Derbi Madrileño als Trainer an der Seitenlinie.

Das Abenteuer bei den Königlichen begann für Alonso bereits im Juni mit der Klub-WM in den USA, wo im Halbfinale gegen PSG Endstation war. In die neue LaLiga-Saison ist der ehemalige Leverkusen-Coach mit sechs Siegen gestartet. Dazu kommt noch der Erfolg in der Champions League gegen Marseille.

Mit Atlético steht nun der erste richtige Gradmesser auf dem Programm. Dies nicht zuletzt, weil beim Gegner Trainer Diego Simeone angezählt ist und dringend Punkte braucht. Nach einer schwierigen letzten Saison hat es der Argentinier (noch) nicht geschafft, dass seine Mannschaft wieder ganz vorne mitspielen kann. 

Neun Zähler aus sechs Spielen sind für den 11-fachen spanischen Meister zu wenig. Diese reichen zurzeit nur für den neunten Platz. Immerhin konnte Atléti unter der Woche gegen Rayo Vallecano den zweiten Saisonsieg einfahren. Julián Álvarez hatte mit seinem Hattrick grossen Anteil daran.

In der Champions League ging der Auftakt bei Liverpool mit 2:3 verloren. Nachdem das Team von Simeone in der 2. Halbzeit ein 0:2 wettmachen konnte, kassierte es das dritte Gegentor in der Nachspielzeit.

Das Derbi Madrileño kannst du am Samstag, ab 16.00 Uhr exklusiv live auf blue Sport mitverfolgen.

Sa 27.09. 16:00 - 18:15 ∙ blue Sport Live ∙ Club Atlético de Madrid - Real Madrid CF

Mit tv.blue.ch mieten

Videos aus dem Ressort

Aarau-Sportchef Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich»

Aarau-Sportchef Zverotic: «Klar macht man sich Gedanken, das ist menschlich»

Aarau-Sportchef Elsad Zverotic spricht mit blue Sport über den perfekten Saisonstart und die für ihn nicht ganz einfachen letzten Wochen.

26.09.2025

Von Ballmoos: «Wenn jemand eine Wohnung hat, kann er sich gerne melden»

Von Ballmoos: «Wenn jemand eine Wohnung hat, kann er sich gerne melden»

David von Ballmoos spricht mit blue Sport über seinen Wechsel von YB zu Lugano.

27.09.2025

Carouge – Aarau 1:3

Carouge – Aarau 1:3

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

26.09.2025

