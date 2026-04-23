Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei 22.04.2026

Den 1:0-Sieg gegen Celta Vigo zahlt der FC Barcelona beziehungsweise Spanien zu einem womöglich teuren Preis. Superstar Lamine fällt mit einer Verletzung im Oberschenkel wohl vorerst aus. Reicht es für die WM?

DPA, Syl Battistuzzi dpa

Der FC Barcelona ist der spanischen Meisterschaft einen weiteren Schritt näher gekommen, muss aber eine Verletzung von Lamine Yamal verkraften. Gegen Celta Vigo gewannen die Katalanen durch einen von Lamine Yamal verwandelten Elfmeter 1:0. Statt zu jubeln, legte sich der 18-Jährige nach dem Treffer in der 40. Minute aber noch im Strafraum auf den Boden und verschwand kurz darauf direkt in den Katakomben. Der Spielmacher war zuvor selbst gefoult worden.

«Wir müssen abwarten», sagte Barça-Trainer Hansi Flick nach dem Spiel und führt aus: «Wir müssen sehen, was es ist. Er hat etwas gespürt. Nach dem Tor würde er den Platz nicht ohne Grund verlassen.»

Laut Berichten von «Mundo Deportivo» und «Marca» deutet alles auf einen Muskelfaserriss im Oberschenkel hin; der Schweregrad der Verletzung und die Dauer der Ausfallzeit von Yamal sollen jedoch erst am Donnerstag durch Untersuchungen bestätigt werden, sobald die Schwellung abgeklungen ist.

Yamal könnte also den Rest der Saison bei Barça verpassen. Zugleich würde sich dann die Genesung auf die Weltmeisterschaft in diesem Sommer richten, bei der der Barça-Star als Schlüsselspieler für Europameister Spanien vorgesehen war.