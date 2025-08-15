Zweikampf mit einem möglichen Spielverderber - Gallery Lamine Yamal und Robert Lewandowski dürften auch in dieser Saison die Offensive des FC Barcelona prägen. Bild: Keystone Real Madrid hofft, dass Dean Huijsen der Abwehr Stabilität verleiht. Bild: Keystone Djibril Sow und Ruben Vargas bilden das Schweizer Duo beim FC Sevilla. Bild: Keystone Filip Ugrinic ist zusammen mit Eray Cömert beim FC Valencia unter Vertrag. Bild: Keystone Ricardo Rodriguez bestreitet seine zweite Saison bei Betis Sevilla. Bild: Keystone Zweikampf mit einem möglichen Spielverderber - Gallery Lamine Yamal und Robert Lewandowski dürften auch in dieser Saison die Offensive des FC Barcelona prägen. Bild: Keystone Real Madrid hofft, dass Dean Huijsen der Abwehr Stabilität verleiht. Bild: Keystone Djibril Sow und Ruben Vargas bilden das Schweizer Duo beim FC Sevilla. Bild: Keystone Filip Ugrinic ist zusammen mit Eray Cömert beim FC Valencia unter Vertrag. Bild: Keystone Ricardo Rodriguez bestreitet seine zweite Saison bei Betis Sevilla. Bild: Keystone

Der FC Barcelona strebt mit einer kaum veränderten Mannschaft in Spanien die erste erfolgreiche Titelverteidigung seit 2019 an. Derweil wollen fünf Schweizer mit ihren Teams für Furore sorgen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen La Liga beginnt am Freitag 15. August (live auf blue Sport).

In der spanischen Profiliga sind mit Ruben Vargas, Djibril Sow, Ricardo Rodriguez, Filip Ugrinic und Eray Cömert fünf Schweizer mit dabei.

Die Wettbüros handeln Barcelona als Titelfavorit Nummer eins, gefolgt von den beiden Hauptstadt-Klubs Real und Atlético. Mehr anzeigen

Nico Williams hätte der Königstransfer des FC Barcelona werden sollen. In letzter Minute entschied sich der baskische Flügelspieler aber, bei Athletic Bilbao zu bleiben. Dass die Offensive von Barça auch ohne Nico Williams bestens funktioniert, beweisen die 102 erzielten Tore in der letzten Meisterschaft, die die Katalanen überlegen für sich entschieden.

Mit der eingespielten Mannschaft um Lamine Yamal geht Barcelona als Favorit in die neue Saison, die mit der Rückkehr ins renovierte Camp Nou bereits im Herbst einen ersten Höhepunkt bereithält. Das Stadion, das bereits Ende des letzten Jahres für den Wiedereinzug hätte parat sein sollen, bereitet den Katalanen seit Monaten Sorgen. Über 200 Baufehler sollen dem Vernehmen nach bei Inspektionen gefunden worden sein.

Investitionen von Real und Atlético

Bei Real Madrid ergab die Analyse der enttäuschenden vergangenen Spielzeit vor allem Handlungsbedarf in der Defensive. Der für Carlo Ancelotti gekommene Coach Xabi Alonso erhielt für 120 Millionen Euro neue Verteidiger – für die Aussenbahnen Trent Alexander-Arnold und Alvaro Carreras, für das Zentrum Dean Huijsen. Für die Tore ist weiterhin in erster Linie Kylian Mbappé, der Torschützenkönig der letzten Saison, verantwortlich.

Der treffsichere, aber defensiv nicht immer zuverlässige Franzose erhielt vom nach Milan gezogenen Luka Modric die Trikotnummer 10, was beim Anhang der Madrilenen für Gesprächsstoff sorgte. Die Zehn sollte dem Spielmacher gehören, finden einige. Wer das Spiel der Blancos entscheidend lenken wird, ist aber offen. Federico Valverde, Jude Bellingham und der gegen Ende der letzten Saison immer besser gewordene Arda Güler sind Kandidaten.

Neben Barcelona und Real Madrid wird von den Wettbüros nur Atlético Madrid als ernsthafter Titelkandidat wahrgenommen. Das Team von Diego Simeone, der in seine 15. Saison als Trainer der Colchoneros geht, hat sich für über 150 Millionen Euro verstärkt.

Drei Schweizer in Sevilla

Aus Schweizer Sicht stehen auch Valencia und Sevilla im Fokus. Bei Betis Sevilla hofft Ricardo Rodriguez auf eine ähnlich erfolgreiche Saison wie zuletzt mit dem 6. Platz und der Finalteilnahme in der Conference League. Für den FC Sevilla mit Ruben Vargas und Djibril Sow soll es wieder aufwärts gehen, nachdem im letzten Frühsommer der Klassenerhalt nur ganz knapp geschafft wurde. Neuer Trainer des kriselnden Europa-League-Rekordsiegers ist der Argentinier Matias Almeyda.

Auch Valencia will mit zwei Schweizern wieder näher an die nationalen Topplätze herankommen. Filip Ugrinic stiess von den Young Boys zum Klub des umstrittenen singapurischen Investors Peter Lim, und Eray Cömert kehrte nach zwei Saisons als Leihspieler bei Nantes und Valladolid zu den Valencianern zurück, für welche er seit über zwei Jahren kein Pflichtspiel mehr bestritten hat.

