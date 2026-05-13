PSG-Captain Ousmane Dembélé umarmt Teamkollege und Siegtorschütze Chwitscha Kwarazchelia Keystone

Paris Saint-Germain steht erneut als Meister in Frankreich fest. Mit einem 2:0-Sieg beim ersten Verfolger Lens macht PSG in der Ligue 1 den letzten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung.

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Dem Serienmeister hätte im Spitzenspiel bereits ein Unentschieden genügt, um am letzten Spieltag nicht mehr von der Tabellenspitze der Ligue 1 verdrängt werden zu können. Doch das Team von Trainer Luis Enrique liess im Nachtragsspiel keine Zweifel aufkommen und sicherte sich souverän den 14. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Chwitscha Kwarazchelia (29.) und Ibrahim Mbaye (94.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Pariser auch im achten Duell in Folge gegen Lens als Sieger vom Platz gingen.

Noch nie zuvor hatte PSG fünf Ligue-1-Titel in Folge gewonnen; der Klub setzt damit in seiner goldenen Ära der Dominanz neue Massstäbe. Der grosse Höhepunkt der Saison folgt am 30. Mai mit dem Champions-League-Final gegen Arsenal, wo PSG ein Jahr nach der Premiere den Titel im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb verteidigen möchte.

Lens kann seine tolle Saison noch mit dem Cupsieg krönen. Die Nordfranzosen treffen kommende Woche im Final auf Nice.