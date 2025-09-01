Breel Embolo geht neu für Stade Rennes auf Torejagd Keystone

Breel Embolo zieht in die Bretagne. Der 28-jährige Basler Stürmer wechselt von Monaco zum Ligakonkurrenten Rennes. Er unterschrieb für vier Jahre, teilte sein neuer Klub mit.

Keystone-SDA SDA

Embolo hatte vor drei Jahren von Mönchengladbach zu Monaco gewechselt. In 89 Spielen für die Monegassen gelangen ihm 22 Tore. In dieser Saison kam der 77-fache Nationalspieler nicht mehr zum Einsatz und wurde zu einem Transfer gedrängt. Bei Rennes ersetzt Embolo den für 35 Millionen Euro zu Nottingham gewechselten Arnaud Kalimuendo.

Auf Europacup-Fussball muss Embolo in dieser Saison verzichten. Während Monaco sich für die Champions League qualifiziert hat, blickt Rennes auf eine schwache letzte Saison mit dem enttäuschenden 12. Rang zurück. Trainiert wird Stade Rennes, das im Besitz der milliardenschweren Familie Pinault ist, vom früheren senegalesischen Internationalen Habib Beye.