  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Stürmer wechselt zu Ligakonkurrent Breel Embolo von Monaco zu Rennes

SDA

1.9.2025 - 22:08

Breel Embolo geht neu für Stade Rennes auf Torejagd
Breel Embolo geht neu für Stade Rennes auf Torejagd
Keystone

Breel Embolo zieht in die Bretagne. Der 28-jährige Basler Stürmer wechselt von Monaco zum Ligakonkurrenten Rennes. Er unterschrieb für vier Jahre, teilte sein neuer Klub mit.

Keystone-SDA

01.09.2025, 22:08

01.09.2025, 22:18

Embolo hatte vor drei Jahren von Mönchengladbach zu Monaco gewechselt. In 89 Spielen für die Monegassen gelangen ihm 22 Tore. In dieser Saison kam der 77-fache Nationalspieler nicht mehr zum Einsatz und wurde zu einem Transfer gedrängt. Bei Rennes ersetzt Embolo den für 35 Millionen Euro zu Nottingham gewechselten Arnaud Kalimuendo.

Auf Europacup-Fussball muss Embolo in dieser Saison verzichten. Während Monaco sich für die Champions League qualifiziert hat, blickt Rennes auf eine schwache letzte Saison mit dem enttäuschenden 12. Rang zurück. Trainiert wird Stade Rennes, das im Besitz der milliardenschweren Familie Pinault ist, vom früheren senegalesischen Internationalen Habib Beye.

Meistgelesen

Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Stromausfall in mehreren Gemeinden +++ Schwere Gewitter über Zürich und der Zentralschweiz
Autistischer Bub irrt über die Gleise einer Achterbahn

Videos aus dem Ressort

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

STORY: Überraschende Meldung aus Leverkusen: Der dortige Fussball-Bundesligist hat sich bereits nach dem zweiten Spieltag von Trainer Erik ten Hag getrennt.  Es habe sich gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden könne, sagte Sportchef Simon Rolfes laut einer Vereinsmitteilung am Montag.  Der Niederländer ten Hag war erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Xabi Alonso zur Werkself gekommen. Der Verein hatte sein erstes Ligaspiel 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Am zweiten Spieltag kam Leverkusen bei Werder Bremen nicht über ein 3:3 hinaus. Die rasche Trennung ist ein neuer Bundesliga-Rekord. Laut Vereinsangaben werde nun vorläufig der Assistenz-Trainerstab die Mannschaft betreuen. Das nächste Pflichtspiel ist am 12. September zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. 

01.09.2025

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

LALIGA | 3. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nati-Direktor Tami vor WM-Quali-Start. «Unsere Gruppe ist sehr stark, es gibt keinen Favoriten»

Nati-Direktor Tami vor WM-Quali-Start«Unsere Gruppe ist sehr stark, es gibt keinen Favoriten»

Zusammenzug in Basel. Mission WM 2026 startet: Hier rücken die Nati-Stars ein

Zusammenzug in BaselMission WM 2026 startet: Hier rücken die Nati-Stars ein

Söldner-Check. Xhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt

Söldner-CheckXhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt