Breel Embolo stand gegen Le Havre nicht im Kader der AS Monaco. Keystone

Felix Mambimbi kommt zu seinem ersten Einsatz für Le Havre in der Ligue 1. Der ehemalige YB-Stürmer bestreitet zum Saisonauftakt beim 1:3 in Monaco die Schlussviertelstunde.

Keystone-SDA SDA

Auf der Gegenseite stand mit dem Captain Denis Zakaria, der ein Tor vorbereitete, nur ein Schweizer im Einsatz. Goalie Philipp Köhn ist nach dem Zuzug von Lukas Hradecky nur noch zweite Wahl, und Breel Embolo soll gemäss Informationen von «L'Equipe» im Team von Trainer Adi Hütter nicht mehr erwünscht sein. Am 77-fachen Nationalspieler, der gegen Le Havre nicht im Aufgebot stand, sollen die AS Roma und die AC Milan interessiert sein.

Für den monegassischen Sieg gegen den Aufsteiger aus der Normandie sorgten ein Eigentor sowie die Treffer von Eric Dier und Maghnes Akliouche.