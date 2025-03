Marquinhos lässt sich nach einem Spiel von seiner Frau Carol Cabrino herzen. Bild: Imago

Die brasilianische Influencerin und Unternehmerin Carol Cabrino, Ehefrau von PSG-Captain Marquinhos, teilt auf Instagram ein Video, in dem sie unter Tränen verrät, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carol Cabrino und PSG-Star Marquinhos sind seit 2016 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder.

Ein viertes Kind hätte das Familienglück in ein paar Monaten perfekt machen sollen. Unter Tränen verrät Cabrino nun, dass sie das ungeborene Baby verloren hat: «Mein Baby ist ein Engel geworden.» Mehr anzeigen

Es ist ein zutiefst emotionaler Post, mit dem sich Cabrino an ihre Community wendet. «Ich werde über etwas sprechen, das nicht sehr schön ist. Aber ich habe akzeptiert, was mir passiert ist, und ich möchte es mit euch teilen, weil ich weiss, dass viele von euch Ähnliches durchgemacht haben.» Unter Tränen erklärt die 32-Jährige dann, dass sie in der neunten Woche der Schwangerschaft ihr ungeborenes Baby verloren hat.

Wie Cabrino berichtet, verlief bis zum entscheidenden Arzttermin alles ganz normal. Sie habe sich auf den Ultraschall gefreut, auf den vertrauten Klang des Herzschlags – doch stattdessen kam die niederschmetternde Diagnose. Kein Herzschlag, keine Lebenszeichen. «Mein Baby ist ein Engel geworden», findet Cabrino selbst tröstende Worte.

Dass ihr Mann zu dieser Zeit mit der brasilianischen Nationalmannschaft unterwegs war, habe es noch schwieriger gemacht. Zusammen mit dem PSG-Star Maquinhos, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist, hat sie mit Maria Eduarda (7), Enrico (5) und Marina (2) bereits drei Kinder. Um die wolle sie sich nun auch kümmern.