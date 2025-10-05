  1. Privatkunden
Ligue 1 Embolo kommt pünktlich wieder in Torlaune

SDA

5.10.2025 - 21:10

Breel Embolo konnte nun erstmals auch für Rennes jubeln.
Breel Embolo konnte nun erstmals auch für Rennes jubeln.
IMAGO/Icon Sport

Vor der Nationalmannschafts-Pause feiert Breel Embolo seine Torpremiere bei seinem neuen Klub Rennes.

Keystone-SDA

05.10.2025, 21:10

05.10.2025, 21:21

Breel Embolo traf am Sonntag erstmals seit seinem Wechsel aus Monaco für seinen neuen Klub Rennes. In der Partie gegen Le Havre, das mit dem Fribourger Felix Mambimbi antrat, erzielte Embolo bereits nach zehn Minuten die Führung für die Bretonen.

Der Basler rutschte gekonnt in eine Flanke von Esteban Lepaul hinein und traf aus kurzer Distanz ins Tor. Für den Sieg reichte es Rennes dann aber trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nicht. Auch, weil Embolos vermeintlicher zweiter Treffer aufgrund einer Abseitsposition aberkannt wurde (71.). In der 79. Minute gelang Rassoul Ndiaye für Le Havre der Ausgleich.

Dennoch scheint Embolo pünktlich zum Zusammenzug zur WM-Qualifikation mit dem Schweizer Nationalteam wieder in Torlaune zu kommen.

