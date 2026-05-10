Breel Embolo (hier im Spiel gegen PSG) gelingt ein wichtiger Treffer für Rennes im Kampf um die internationalen Plätze. Imago

Breel Embolo erzielt seinen neunten Saisontreffer für Rennes. Der Basler Stürmer trifft in der 33. Runde der Ligue 1 beim 2:1 gegen den Paris FC.

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Embolo war eine Viertelstunde vor Schluss und nur acht Minuten nach seiner Einwechslung für den Endstand besorgt. Die Bretonen belegen eine Runde vor Schluss den 5. Platz mit drei Punkten Vorsprung auf Marseille und einem Zähler Rückstand auf Lyon. Selbst Platz 3 und damit die Champions League sind bei zwei Punkten Rückstand auf Lille noch möglich. Das Team aus Nordfrankreich setzte sich gegen Monaco dank eines Eigentors von Denis Zakaria mit 1:0 durch.

Paris Saint-Germain ist der Titel nach einem 1:0-Erfolg gegen Brest bei noch zwei ausstehenden Spielen und sechs Punkten Vorsprung auf Lens nur noch theoretisch zu nehmen, zumal der Champions-League-Sieger das deutlich bessere Torverhältnis hat. Am Mittwoch können die Pariser im Nachtragsspiel gegen den ersten Verfolger den fünften Meistertitel in Serie klarmachen.