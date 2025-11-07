Breel Embolo schiesst Rennes zum Sieg. Imago

Breel Embolo schiesst Rennes in der Ligue 1 im Auswärtsspiel gegen den Paris FC zum Sieg.

Keystone-SDA SDA

Der Schweizer Nationalstürmer erzielte in der 81. Minute, 15 Minuten nach seiner Einwechslung, mit einem platzierten Flachschuss den einzigen Treffer der Begegnung. Es war für Embolo im neunten Spiel für Rennes das dritte Tor. Sein Team gewann zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft zwei Partien in Folge.

Weiter gehts für Embolo nun erst mal im Nationalteam. Die beiden WM-Quali-Spiele gegen Schweden und Kosovo stehen auf dem Programm.