Embolo (rechts) feiert seinen Treffer zum 3:1. IMAGO/Icon Sport

Breel Embolo ist in Frankreichs Ligue 1 mit einem Tor am Heimsieg von Rennes gegen den Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain beteiligt.

Der Schweizer Nationalstürmer traf kurz nach seiner Einwechslung in der 81. Minute zum 3:1-Schlussstand.

Für Embolo, der den Ball nur noch über die Torlinie bugsieren musste, war es der sechste Saisontreffer für die Bretonen. Diese bestritten ihr erstes Spiel nach der Entlassung von Trainer Habib Beye und beendeten eine Serie von drei Niederlagen in Folge.

Der in Rennes überlegene, aber ineffiziente PSG unterlag zum dritten Mal in der laufenden Ligue-1-Saison und könnte am Samstag seine Leaderposition an den Verfolger Lens verlieren.