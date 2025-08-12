  1. Privatkunden
Knatsch vor UEFA-Supercup Donnarumma verkündet sein Aus bei PSG: «Ich bin enttäuscht und entmutigt»

dpa

12.8.2025 - 22:30

Gianluigi Donnarumma steht bei PSG vor dem Abgang.
Gianluigi Donnarumma steht bei PSG vor dem Abgang.
Keystone

Über die sozialen Medien verkündet Gianluigi Donnarumma quasi seinen Abschied von Paris Saint-Germain. Er wäre gern geblieben und macht andere für die bevorstehende Trennung verantwortlich.

,

DPA, Jan Arnet

12.08.2025, 22:30

12.08.2025, 22:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gianluigi Donnarumma und Paris St. Germain gehen wohl getrennte Wege.
  • In einem emotionalen Statement in den sozialen Medien schreibt der Italiener: «Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht länger Teil der Gruppe sein kann.»
  • Donnarumma fehlt im Aufgebot der Pariser für den UEFA-Supercup am Mittwoch. blue Zoom überträgt das Spiel zwischen PSG und Tottenham live im Free-TV (Anpfiff ist um 21:00 Uhr).
Mehr anzeigen

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma hat sich über die sozialen Medien frustriert zum sich anbahnenden Abschied von Champions-League-Gewinner Paris St. Germain geäussert. «Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht länger Teil der Gruppe sein und zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann. Ich bin enttäuscht und entmutigt», schrieb der 26-Jährige in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken. 

Donnarumma betitelte seinen Post mit der Überschrift «An die besonderen Pariser Fans», der Inhalt klang bereits wie ein unabwendbarer Abschied. «Ich hoffe, dass ich den Fans im Prinzenpark noch einmal in die Augen blicken und mich gebührend verabschieden kann», schrieb der Torwart: «Sollte das nicht gelingen, möchte ich euch wissen lassen, dass eure Unterstützung und eure Zuneigung mir unendlich viel bedeuten und ich sie nie vergessen werde.»

Erneutes Vertragsdebakel droht. Steht Donnarumma bei PSG vor dem Aus?

Erneutes Vertragsdebakel drohtSteht Donnarumma bei PSG vor dem Aus?

Die PSG-Mannschaft sei für ihn wie eine «zweite Familie». Donnarumma bedankte sich bei den Teamkollegen für «jeden Kampf, jedes Lachen, jeden gemeinsamen Moment. Ihr werdet immer meine Brüder sein.» Es sei für ihn eine «grosse Ehre», für diesen Verein und in Paris gespielt zu haben.

Luis Enrique: Meine Entscheidung

Der Torwart steht nicht im Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur (21:00 Uhr live auf blue Zoom). Dies sei seine «eigene Entscheidung», sagte PSG-Trainer Luis Enrique: «Ich trage die volle Verantwortung.» Er wolle einen anderen Torhütertypen, halte Donnarumma aber nach wie vor für einen «der besten Torhüter der Welt».

Medienberichten zufolge soll Donnarumma von PSG gebeten worden sein, sich einen neuen Club zu suchen. Als wahrscheinliches Ziel gilt die englische Premier League. Donnarummas Vertrag in Paris gilt noch bis zum Sommer 2026.

Transfer-Ticker. Basel holt neuen Stürmer ++ Grealish zu Everton ++ ManCity heiss auf Donnarumma

Transfer-TickerBasel holt neuen Stürmer ++ Grealish zu Everton ++ ManCity heiss auf Donnarumma

Neuzugang als Nachfolger

Bei dem Duell mit Europa-League-Sieger Tottenham im italienischen Udine dürfte der jüngst vom Pariser Ligarivalen OSC Lille verpflichtete Lucas Chevalier im Pariser Tor stehen. Der 23-Jährige soll rund 40 Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

Donnarumma war im Sommer 2021 von der AC Mailand nach Paris gewechselt und hatte mit dem französischen Hauptstadt-Club Ende Mai erstmals die Champions League gewonnen. An dem Titel war der Torwart mit teils starken Leistungen massgeblich beteiligt.

UHD HDR Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
UHD HDR Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur

Mi 13.08. 20:40 - 23:25 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur

Mit tv.blue.ch mieten

PSG-Goalie Donnarumma: «Buffon war entscheidend für meine Entwicklung»

PSG-Goalie Donnarumma: «Buffon war entscheidend für meine Entwicklung»

Gianluigi Donnarumma will mit Paris St. Germain noch viele Titel gewinnen. Er sagt: «Ich wünsche mir wirklich, dass ich für diesen Klub ein Symbol werden kann.»

29.04.2025

GC – Bayern München 1:2

GC – Bayern München 1:2

Die Grasshoppers geben im Testspiel gegen Bayern München eine gute Figur ab, müssen sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben.

12.08.2025

Meistgelesen

US-Staatsverschuldung erreicht 37 Billionen Dollar +++ Weisses Haus droht Obdachlosen mit Gefängnis
Frau verschwindet vor 10 Tagen an griechischem Strand, während Ehemann schläft
Bub springt von 5-Meter-Sprungturm – Mann stirbt
Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor
Donnarumma verkündet sein Aus bei PSG: «Ich bin enttäuscht und entmutigt»

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

12.08.2025

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

12.08.2025

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

12.08.2025

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

12.08.2025

GC – Bayern München 1:2

GC – Bayern München 1:2

Die Grasshoppers geben im Testspiel gegen Bayern München eine gute Figur ab, müssen sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben.

12.08.2025

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

GC – Bayern München 1:2

GC – Bayern München 1:2

