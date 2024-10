Breel Embolo traf auch in der Meisterschaft für die AS Monaco Keystone

Die AS Monaco kassiert mit 1:2 bei Nice die erste Saisonniederlage in der Ligue 1.

SDA

Dies, obwohl Breel Embolo nach dem in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad (5:1) erzielten ersten Saisontor für die AS Monaco nachdoppelte. Der Schweizer Internationale brachte die Gäste in der 39. Minute in Führung.

Nachdem Evann Guessand für Nice in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ausgeglichen hatte, wurde Monacos Brasilianer Vanderson noch vor der Pause wegen unsportlichem Verhalten vom Platz gestellt. Die Überzahl nutzten die Gastgeber zum 2:1 durch Gaëtan Laborde (71.).

Bei Monaco kam vom Schweizer Trio lediglich Embolo zum Einsatz. Captain Denis Zakaria war ebenso Ersatz wie Goalie Philipp Köhn, der die Nummer-1-Position an Radoslaw Majecki verloren hat.

SDA