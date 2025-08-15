Ein gutes Zeichen für die nächsten Wochen: Fabian Rieder stand für Rennes in der Startformation Keystone

Fabian Rieder kommt zum Ligue-1-Saisonauftakt für Rennes von Beginn weg zum Einsatz. Der Berner spielt beim 1:0-Heimsieg gegen Marseille eine gute Stunde lang.

Keystone-SDA SDA

Für Rieder war es nach der letzten Saison, die er leihweise in Stuttgart verbracht hatte, der erste Einsatz für die Bretonen seit dem Mai 2024.

Ab der 31. Minute und der Roten Karte gegen den marokkanischen Verteidiger Abdelhamid Ait Boudlal musste Rennes zu zehnt spielen und erzielte in Unterzahl in der Nachspielzeit durch Ludovic Blas den Siegtreffer.

Bei Marseille kam Ulisses Garcia für die Schlussviertelstunde ins Spiel.

