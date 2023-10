Der Schweizer Goalie Philipp Köhn (hier noch im Dress von Salzburg) brilliert derzeit beim Leader der französischen Ligue 1 Monaco Keystone

Philipp Köhn sorgt nach seinem Wechsel von Salzburg zu Monaco für positive Schlagzeilen. Der Schweizer Goalie wird von der Fachzeitung «L'Equipe» ins Team der Runde der französischen Ligue 1 gewählt.

Köhn brillierte am Samstag beim 3:1-Sieg Monacos in Reims. Der 25-jährige, der an der WM in Katar im Kader der Nationalmannschaft stand, aber noch auf seinen ersten Länderspiel-Einsatz wartet, ist damit ein wichtiger Baustein beim aktuellen Leader der französischen Meisterschaft.

sda