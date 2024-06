Geht die Schlammschlacht von vorne los? Mbappé rechnet mit PSG ab – Reaktion folgt prompt: «Absolut keine Klasse»

05.06.2024

Nach Bekanntgabe seines Wechsels zu Real Madrid spricht Kylian Mbappé über die Schlammschlacht mit PSG vor einem Jahr – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Bei den Parisern kommt das überhaupt nicht gut an.

Schon vor einem Jahr machte Kylian Mbappé klar, dass er seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag bei PSG nicht verlängern und den Klub verlassen werde. Die Vereinsbosse wollten ihren Superstar keinesfalls ablösefrei verlieren und reagierten mit einer Suspendierung des Stürmers.

PSG wollte Mbappé im letzten Sommer unbedingt noch verkaufen, doch der französische Nationalspieler stellte sich quer. So wurde Mbappé in der Saisonvorbereitung vom Mannschaftstraining ausgeschlossen und verpasste auch das erste Saisonspiel. Irgendwann konnten sich dann alle doch wieder in die Augen schauen, als Mbappé zustimmte, auf einen Treuebonus in Höhe von kolportierten 40 Millionen Euro zu verzichten.

Nun, ein Jahr danach, steht sein Wechsel zu Real Madrid endgültig fest. Und Mbappé blickt noch einmal auf die schwierigen Wochen im Sommer 2023 zurück. «Sie wollten, dass ich nicht mehr spiele. Man hat es mir ins Gesicht gesagt, man hat heftig mit mir gesprochen, also war ich überzeugt, dass ich nicht spielen würde», sagt der 25-Jährige an einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft.

Und weiter: «Luis Enrique (Trainer) und Luis Campos (sportlicher Berater bei PSG) haben mich gerettet. Ohne sie hätte ich nie wieder einen Fuss auf den Platz gesetzt. Deshalb war mein Ehrgeiz in diesem Jahr anders.»

Mbappé hat «keine Klasse»

Wie wichtig Mbappé für PSG auch in der abgelaufenen Saison war, zeigt ein Blick auf die Statistik: In 48 Pflichtspielen schoss er 44 Tore und bereitete 10 weitere vor. Die Pariser holten auch dank Mbappé den Meistertitel und den Pokal, in der Champions League bedeutete erst der Halbfinal Endstation.

Bei PSG kommt die Abrechnung überhaupt nicht gut an. Eine dem Verein nahestehende Quelle erklärt der Zeitung «Le Parisien», dass der Klub der Meinung sei, Mbappé habe «absolut keine Klasse». Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi habe der Mannschaft nie auch nur eine einzige Entscheidung diktiert. «Enrique hat das sogar selbst gesagt, und trotzdem behauptet Mbappé etwas und alle schreiben es ab, als wäre es die Wahrheit.»

