Frankreich Kevin Trapp verlässt Frankfurt in Richtung Paris

SDA

19.8.2025 - 22:39

2022 gewann Kevin Trapp mit Eintracht Frankfurt die Europa League
Keystone

Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt kurz vor Saisonbeginn und wechselt wie erwartet zum Ligue-1-Aufsteiger Paris FC.

Keystone-SDA

19.08.2025, 22:39

19.08.2025, 22:49

Der 35-jährige Goalie und Captain des Bundesligisten erhält bei den Franzosen einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag, wie sein neuer Klub mitteilte.

Über die Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. Trapps Vertrag in Frankfurt hätte noch für die anstehende Saison Gültigkeit gehabt.

Für Trapp ist es eine Rückkehr nach Paris. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt. Drei Jahre später kehrte der neunfache deutsche Internationale nach Frankfurt zurück und gewann mit den Hessen 2022 die Europa League.

