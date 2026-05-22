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Final im Stade de France Lens krönt seine Saison mit dem erstmaligen Cupsieg

SDA

22.5.2026 - 23:05

Florian Thauvin war mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner im französischen Cupfinal.
Florian Thauvin war mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner im französischen Cupfinal.
Keystone

Der RC Lens krönt seine starke Saison mit dem erstmaligen Cupsieg. Die Zweiten der abgelaufenen Ligue-1-Saison setzen sich im Final im Stade de France gegen Nice mit 3:1 durch.

Keystone-SDA

22.05.2026, 23:05

22.05.2026, 23:27

Florian Thauvin, 2018 mit Frankreich Weltmeister, schoss in der 25. Minute das 1:0 und bereitete kurz vor der Pause das 2:0 von Odsonne Edouard vor. Nach dem Anschlusstreffer von Nice, sorgte der Senegalese Abdallah Sima in der 78. Minute mit dem 3:1 für die Siegsicherung. Seine bisherigen drei Cupfinals hatte Lens verloren.

Während die Nordfranzosen nach dem Meistertitel 1998 den zweiten bedeutenden Titel feiern und bald in der Champions League spielen, ist für Nice noch nicht mal gesichert, dass sie nächste Saison erstklassig sind. Das Team vom Mittelmeer bestreitet am Dienstag und Freitag die Barragespiele gegen den Herausforderer Saint-Etienne aus der Ligue 2.

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