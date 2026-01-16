Ivan Mvogo glänzte bei Lorients Auswärtssieg in Monaco. Bild: Keystone

In der französischen Fussball-Meisterschaft gewinnt Ivan Mvogo in der 18. Runde das Duell der Schweizer Goalies gegen Philipp Köhn klar. Mit Lorient siegt Mvogo bei Köhns Monaco mit 3:1.

Keystone-SDA SDA

Ivan Mvogo war bei Lorient der beste Einzelspieler. Er wehrte sechs von sieben Schüssen auf sein Tor bravourös ab. Philipp Köhn hingegen kriegte von allen monegassischen Akteuren die schlechteste Note.

Alle vier Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Der Senegalese Bamba Dieng brachte Lorient nach einem fatalen Aussetzer in Monacos Hintermannschaft nach 68 Minuten in Führung. Der Spanier Ansu Fati glich für Monaco eine Viertelstunde vor Schluss aus. In den letzten fünf Minuten schossen Jean-Victor Makengo und Dermane Karim Lorient zum Sieg.

Monaco verlor seit dem 1:0 über PSG Ende November zum zweiten Mal hintereinander ein Heimspiel in der Meisterschaft. Lorient überstand die letzten neun Pflichtspiele ungeschlagen (5 Siege).