  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Staatsanwaltschaft ermittelt Nizza-Fans bereiten ihrem Team einen höllischen Empfang

dpa

2.12.2025 - 20:00

OGC Nizza hat Gewalt von Fans gegen die eigenen Spieler verurteilt.
OGC Nizza hat Gewalt von Fans gegen die eigenen Spieler verurteilt.
dpa

Nach Fan-Angriffen auf OGC-Nizza-Spieler ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen schwerer Körperverletzung. Zwei Profis meldeten sich nach dem Vorfall krank.

DPA

02.12.2025, 20:00

Die Staatsanwaltschaft im südfranzösischen Nizza hat nach Angriffen eigener Fans auf Spieler des Erstligisten OGC Nizza Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet. Zwei Spieler hätten wegen gewalttätiger Übergriffe nach dem verlorenen Auswärtsspiel gegen Lorient (1:3) am Sonntagabend Anzeige erstattet, teilte Staatsanwalt Damien Martinelli mit. Es geht um die beiden Spieler Jeremie Boga und Terem Moff, die sich nach dem Angriff krankmeldeten.

Beide Spieler berichteten nach Angaben der Staatsanwaltschaft, dass ihr Bus bei der Ankunft vor dem Trainings- und Ausbildungszentrum von fast 200 Ultra-Fans in einer angespannten Atmosphäre blockiert worden sei. Unter dem Druck der Menschenmenge seien sie aufgefordert worden, den Bus zu verlassen und zu Fuss zum Zentrum zu gehen. Nach dem Verlassen des Busses seien sie von zumeist maskierten Fans bespuckt und beleidigt und mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Schliesslich hätten sie ins Trainingszentrum fliehen können. Im Rahmen der Ermittlungen fänden bereits zahlreiche Anhörungen statt.

Verein versteht Frust aber verurteilt Gewalt

Der OGC Nizza verurteilte die Gewalt durch die eigenen Fans. Der Verein verstehe die Frustration, die durch die Reihe von schlechten Leistungen und Auftritten entstanden ist, hiess es in einer Mitteilung. «Die Ausschreitungen während dieser Versammlung sind jedoch inakzeptabel. Mehrere Vereinsmitglieder wurden angegriffen. Der OGC Nizza steht voll und ganz hinter ihnen und verurteilt diese Taten auf das Schärfste.»

Wie die Sportzeitung «L'Équipe» berichtete, wurde neben den beiden Spielern auch Sportdirektor Florian Maurice aus der Menge heraus geschlagen und bespuckt. «Man riss ihm die Mütze vom Kopf, zog ihn an den Haaren und versetzte ihm dann etwa zehn Schläge, darunter einige in den Unterleib», sagte ein Zeuge des Angriffs auf Moffi der Zeitung.

Meistgelesen

Armeechef Süssli warnt eindringlich vor Putin und wird unbequem
FIS bestraft Mikaela Shiffrin nach Sieg im Heimrennen
«Wir sind bereit, wenn ihr Krieg wollt» – Putin droht Europa offen

Fussball-Videos

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

02.12.2025

Simeone: «Barcelona ist ein Team mit einem unglaublichen Angriff»

Simeone: «Barcelona ist ein Team mit einem unglaublichen Angriff»

02.12.2025

FCZ-Verteidiger Gómez schlägt GC-Spieler an den Hinterkopf

FCZ-Verteidiger Gómez schlägt GC-Spieler an den Hinterkopf

01.12.2025

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Frauen-Nati-Boss Johan Djourou gibt ein Update zum neuen Trainer und erklärt, wie kompliziert die Suche für eine Assistenztrainerin ist.

01.12.2025

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur. Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.»

20.11.2025

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

Simeone: «Barcelona ist ein Team mit einem unglaublichen Angriff»

Simeone: «Barcelona ist ein Team mit einem unglaublichen Angriff»

FCZ-Verteidiger Gómez schlägt GC-Spieler an den Hinterkopf

FCZ-Verteidiger Gómez schlägt GC-Spieler an den Hinterkopf

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ticker. Barcelona empfängt Atlético Madrid zum Kracher-Duell

TickerBarcelona empfängt Atlético Madrid zum Kracher-Duell

Women's Nations League. Spanien schlägt Deutschland und verteidigt den Titel

Women's Nations LeagueSpanien schlägt Deutschland und verteidigt den Titel

DFB-Pokal. St.Pauli räumt Gladbach aus dem Weg ++ Hertha Berlin demontiert Kaiserslautern

DFB-PokalSt.Pauli räumt Gladbach aus dem Weg ++ Hertha Berlin demontiert Kaiserslautern

Schweizer Cup. Underdog kegelt Winterthur raus ++ GC steht im Viertelfinal ++ Nyonnais gegen Xamax geht ins Elfmeterschiessen

Schweizer CupUnderdog kegelt Winterthur raus ++ GC steht im Viertelfinal ++ Nyonnais gegen Xamax geht ins Elfmeterschiessen

Lohn unter eigentlichem Wert. Deshalb müsste Yann Sommer viermal mehr verdienen

Lohn unter eigentlichem WertDeshalb müsste Yann Sommer viermal mehr verdienen