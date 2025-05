Der Paris FC will in der französischen Hauptstadt auf weite Sicht dem Ligakrösus Paris Saint-Germain Konkurrenz machen Keystone

Der Paris FC schafft in der vorletzten Runde der Ligue 2 mit einem 1:1 gegen Martigues den Aufstieg in die höchste Spielklasse, da Verfolger Metz gegen Rodez nicht über ein 3:3 hinaus kommt.

Keystone-SDA SDA

Der Paris FC will in der französischen Hauptstadt auf weite Sicht dem Ligakrösus Paris Saint-Germain Konkurrenz machen. Seit Sommer ist er im Besitz der Familie Arnault, die gemäss «Forbes» mit 165 Milliarden Euro zu den reichsten Familien der Welt zählt. Zudem hält auch der österreichische Getränkehersteller Red Bull Anteile am Klub.

Nicht nur ligatechnisch kickt man künftig in der gleichen Region. Der Paris FC bezieht im Sommer das Stade Jean-Bouin. Auf der anderen Seite der Rue Claude Farrère steht der Parc des Princes, die Heimat von PSG.

Vor dem Paris FC hatte bereits Lorient mit dem Schweizer Nationalgoalie Yvon Mvogo den direkten Wiederaufstieg nach einem Jahr Zweitklassigkeit geschafft.