Gianluigi Donnarumma und seine Partnerin Alessia Elefante wurden in ihrem zuhause überfallen und ausgeraubt. imago images/PanoramiC

Italiens National-Torhüter Gianluigi Donnarumma und seine Freundin wurden in ihrem Haus in Paris überfallen, gefesselt und beraubt. Das Paar konnte schliesslich in ein Hotel flüchten.

PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma wurde in seinem Zuhause in Paris überfallen und ausgeraubt.

Der 24-Jährige war mit seiner Freundin zuhause, als mehrere Männer einbrachen, die beiden fesselten und mit einer Beute im Wert von rund 500'000 Euro flüchteten.

Donnarumma und seiner Partnerin gelang in der Folge die Flucht in ein Hotel in der Nähe. Anschliessend wurden die beiden zur Behandlung in ein Spital gebracht.

Torhüter Gianluigi Donnarumma und seine Freundin wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ihrem Zuhause im achten Arrondissement von Paris überfallen. Wie das französische Newsportal «Actu17» schreibt, seinen mehrere Männer in der Nacht in das Haus des PSG-Torhüter eingebrochen, indem sie die Tür aufbrachen. Donnarumma sei mit seiner Freundin zuhause gewesen und dort von den Tätern gefesselt worden. Anschliessend seien die Einbrecher mit einer Beute im Wert von geschätzten 500'000 Euro geflüchtet.

Donnarumma und seine Partnerin konnte um 03:20 Uhr nachts in ein nahegelegenes Luxushotel fliehen. Dort habe man die Polizei alarmiert und sich um das Paar, welches unter Schock stand, gekümmert. Später wurden Donnarumma und seine Freundin zur Behandlung in ein Spital gebracht.

Die Täter sind noch flüchtig, die Brigade de répression du banditisme (BRB) der Pariser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.