Kylian Mbappé am 25. Mai mit dem französischen Meisterpokal.

Der Lohnstreit zwischen Kylian Mbappé und seinem früheren Verein Paris Saint-Germain nimmt kein Ende. PSG weigert sich weiter zu zahlen.

Der Rechtsausschuss des französischen Fussballverbands hatte PSG dazu verurteilt, seinem ehemaligen Spieler 55 Mio. Euro an ausstehendem Lohn und Prämien zu überweisen. Der Klub hatte Mbappé in den letzten drei Monaten der letzten Saison nicht mehr entlöhnt. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten in Frankreich entschied nun auch die Berufungskommission gegen PSG.

Dem Pariser Klub bieten sich weitere Möglichkeiten, die Entscheide anzufechten. Auch Mbappé könnte den Fall an die UEFA weiterziehen. Entsprechend ist in dieser Causa auch nach dem Rekursentscheid weiter kein Ende in Sicht.

