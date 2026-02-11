Trainer Roberto De Zerbi muss den Ligue-1-Klub Marseille verlassen Keystone

Marseille und sein Trainer Roberto De Zerbi beenden ihre Zusammenarbeit, wie der Ligue-1-Klub mitteilt. Die Ankündigung erfolgt zwei Tage nach der klaren Niederlage gegen Paris Saint-Germain (0:5).

Der 46-jährige Italiener war im Juni 2024 für drei Saisons zum Trainer von Marseille ernannt worden und schloss die Meisterschaft im Sommer 2025 auf Platz 2 ab. Ende Januar allerdings schied der Klub mit einer 0:3-Niederlage in Brügge aus der Champions League aus. Marseille liegt derzeit auf Platz 4 der Ligue 1, 12 Punkte hinter PSG.